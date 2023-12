Amérique latine : Le MERCOSUR Social défend un autre accord commercial avec l’Europe

Des représentants des organisations de la société civile des pays membres du MERCOSUR ont qualifié mardi l'accord avec l'Union européenne de néo colonial, et ont demandé à négocier un nouvel accord avec ses Gouvernements.

Les organisations réclament que le texte de base élaboré en 2019 après plus de 20 ans de négociations, soit considéré comme injuste et inégal car il contient des dispositions qui fixent une hiérarchie dans les relations entre les Sud-américains et les Européens, au détriment des premiers.

Selon cette information, le Mouvement pour la Souveraineté Populaire Minera (MAM), a plaidé pour mettre fin aux négociations actuelles et construire un nouvel accord sur des bases différentes : un texte qui tienne compte de l'unité du savoir populaire et académique et permette un développement qualitatif et équitable entre les nations.

C'est pourquoi ils ont défendu le fait que « dans un accord de cette envergure, un an est insuffisant pour revoir le texte initial présenté par les Gouvernements précédents. Un nouveau début serait plus stratégique dans cette relation de force inégale. »

Ils réclament également de « renforcer et d'améliorer notre pouvoir de négociation. Il y a toujours eu des échanges entre les nations mais ils ne doivent pas se faire n'importe comment.Nous pouvons prendre une position de souveraineté et renforcer ce Gouvernement pour qu'il ait une position forte. »

Le secrétaire exécutif adjoint du secrétariat général de la présidence brésilienne, Flávio Schuch s’est réjoui du rétablissement du Mercosur Social et de la possibilité de reprendre le dialogue direct du Gouvernement fédéral avec des représentants de la société civile.

Il a noté qu'il faut élargir le débat sur des sujets qui touchent les Gouvernements et les peuples d'Amérique du Sud : « La possibilité ou non d'un accord du MERCOSUR avec l'Union européenne est directement proportionnel à la possibilité d'écouter des aspirations de la société civile. Le président Loula a beaucoup insisté sur la nécessité que la société y participe à nouveau réellement. »

Les revendications du MERCOSUR Social arrivent juste au moment où les dirigeants du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), se réunissent jeudi à Rio de Janeiro à propos de l'accord de libre commerce avec l'Union européenne dans lequel les équipes de négociateurs ont fixé un point mort après plusieurs désaccords entre les deux blocs.

Le président brésilien, Luiz Ignacio Lula Da Silva, hôte du LXIIIème sommet des chefs d'État du Mercosur devra préciser s’il y a encore des forces pour achever l'accord avec l'Union européenne ou si on l'enterre une bonne fois après plus de 20 ans de négociations.

Le Brésil passera la présidence tournante du Marché Commun du Sud (MERCOSUR) au Paraguay dont le président, Santiago Peña, a déjà dit qu'il ne donnerait pas la priorité au dialogue avec les Européens et qu'il qu'il viserait d'autres marchés.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/mercosur-brasil-nuevo-acuerdo-union-europea-20231205-0025.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/amerique-latine-le-mercosur-social-defend-un-autre-accord-commercial-avec-l-europe.html