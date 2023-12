Cuba: Le rapport des Etats-Unis sur le terrorisme contient des calomnies insultantes

Dubaï, 2 déc (RHC) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a déclaré samedi que le rapport récemment publié par les États-Unis sur le terrorisme contient des mensonges insultants sur son pays et constitue un autre prétexte pour maintenir le blocus génocidaire.

Par le biais de son compte sur le réseau social X, le chef de l'État a affirmé que les auteurs du texte "mentent et le savent", en maintenant des références calomnieuses sur la position de la nation caribéenne face à ce fléau.

Le président, qui est en visite officielle aux Émirats arabes unis, a partagé sur la plateforme la déclaration du ministère des Affaires étrangères qui ratifie l'engagement de Cuba contre tous les actes, méthodes et pratiques du terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations.

Le texte souligne que les autorités gouvernementales américaines disposent de suffisamment d'informations pour confirmer l'engagement ferme et net de la nation caribéenne dans la lutte contre ce fléau.

L'île, selon le ministère des Affaires étrangères, maintiendra ses efforts dans la lutte contre le terrorisme, dont elle a été victime, au prix de 3.478 morts et 2.99 handicapés.

Selon le communiqué, toutes ces victimes sont le résultat "d'actions organisées, financées et perpétrées principalement depuis le territoire des États-Unis par des individus et des organisations qui y opèrent avec la tolérance, la complicité et la protection du gouvernement américain".

(Source : Prensa Latina).

