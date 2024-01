Cuba: La diplomatie cubaine, un moyen de lutte contre le blocus: l’Inde aux avant-postes

On savait que la Chine entretient des relations étroites avec Cuba. Ce que l’on sait moins, c’est que l’Inde aussi.

A eux deux, ces pays représentent 2,82 milliards d’habitants soient plus du tiers de la planète (35%).

C’est pourquoi nous devons avoir un regard intéressé sur les relations diplomatiques que Cuba noue et entretient. La « tournée » qu’a effectuée le Président Diaz-Canel ces derniers mois en est la démonstration.

Comme tout pays, Cuba a le droit de commercer et si elle trouve des partenariats qui lui permettent de se développer, à Cuba Coop, nous nous en réjouissons.

L’Inde exprime son désir de renforcer ses liens avec Cuba

Publié par Prensa Latina le 02 janvier 2024

Le Ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyan Jaishankar, a félicité aujourd’hui Cuba à l’occasion du 65e anniversaire du triomphe de la révolution et s’est engagé à unir leurs efforts pour continuer à promouvoir les relations et la coopération.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Ministre des Affaires Etrangères a salué le gouvernement de La Havane, son homologue cubain, Bruno Rodriguez et le peuple de la nation caribéenne à l’occasion de ce jour férié.



« Nous travaillerons ensemble pour promouvoir nos liens de longue date et notre coopération au développement », a écrit M. Jaishankar sur la plateforme X, anciennement Twitter.

Le Ministre indien des Affaires Etrangères a accompagné son message d’une vidéo compilant les faits marquants des dernières années entre les deux pays, notamment les échanges de haut niveau, la coopération au développement, la coopération économique et le renforcement des capacités.

Des images des réunions entre le président cubain Miguel Diaz-Canel et le premier Ministre Narendra Modi, ainsi que les Ministres des Affaires Etrangères Bruno Rodriguez et Jaishankar, apparaissent dans la vidéo.

L’Inde et Cuba entretiennent d’excellentes relations bilatérales et maintiennent des contacts étroits dans des forums internationaux tels que les Nations unies et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), entre autres.

L’Inde a été l’un des premiers pays à reconnaître le nouveau gouvernement cubain après le triomphe de la révolution et, dès lors, un lien étroit s’est tissé entre les deux nations.

Le mois de septembre dernier a marqué les 50e et 40e anniversaires des deux visites dans la nation sud-asiatique du leader historique du processus révolutionnaire cubain, Fidel Castro.

Les Indiens apprécient également l’importance historique de la visite d’Ernesto Guevara en Inde du 30 juin au 4 juillet 1959, qui a ouvert la voie à la consolidation des liens bilatéraux avec la création d’ambassades en 1960.



Il convient de rappeler la rencontre de 1959 à New York entre Jawaharlal Nehru, alors Premier Ministre indien, et Fidel Castro, qui a été qualifiée de capitale dans l’histoire des relations politiques et diplomatiques entre les deux États.

L’Inde a toujours soutenu les résolutions présentées par Cuba à l’Assemblée générale des Nations unies, appelant à la levée du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis au peuple de l’île des Caraïbes depuis plus de 60 ans.

Bien que leurs relations diplomatiques et politiques soient excellentes, les deux nations reconnaissent la possibilité d’élever les relations économiques et commerciales à ce niveau.

https://cubacoop.org/La-diplomatie-cubaine-un-moyen-de-lutte-contre-le-blocus