Cuba: Trouver des réponses aux difficultés est un devoir incontournable

Par Roberto Morejón

Les Cubains commencent la nouvelle année en préconisant que le travail, nécessairement plus rigoureux et plus efficace, libère le chemin au milieu des pénuries matérielles aiguës, essentiellement causées par l'intensification du blocus américain.

C'est avec ces prémisses que l'on commémore dans ce pays le 65e anniversaire du triomphe de la révolution, sans éviter de méditer sur la situation actuelle, dont il est nécessaire de sortir, et le gouvernement est confiant que ce sera le cas.

Comme l'a souligné le leader Raúl Castro, les Cubains ne se contenteront pas de résister, ils entendent sortir des difficultés comme ils l'ont toujours fait, et ils le feront, selon ses termes, en se battant.

La question que beaucoup se posent est de savoir comment soutenir le projet de justice sociale alors que le pays n'a pas accès au crédit, qu'il subit les rigueurs des tensions géopolitiques internationales et qu'il n'est pas encore sorti du retard économique accentué par la pandémie.

L'insuffisance des recettes en devises, les déséquilibres macroéconomiques et la non-réalisation des prévisions de production alimentaire affectent également le pays.

Deux mille vingt-trois a été une année difficile, avec des déficits dans les services, tandis que le gouvernement a essayé de maintenir les assurances traditionnelles, souvent avec des moyens réduits et des efforts considérables.

Alors que l'émigration augmente, des millions de personnes dans la plus grande des Antilles tentent de surmonter les échecs et de trouver des moyens de générer des richesses dans un contexte d’austérité.

Les Cubains insistent sur l'impératif de bannir l'oisiveté et l'indolence car beaucoup continuent à travailler et font appel aux valeurs traditionnelles de leurs compatriotes pour atteindre leurs objectifs.

Dans cette optique, le gouvernement a présenté un plan de stabilisation économique à mettre en œuvre progressivement, en mettant l'accent sur la productivité, l'ordre et l'efficacité.

En d'autres termes, la relance de l'économie est l'objectif principal des Cubains en 2024, année où le plan devrait contribuer à augmenter les entrées de biens et de services, à éliminer les subventions sur les produits et à les concentrer sur les personnes socialement défavorisées, ainsi qu'à créer de nouvelles mesures d’incitation.

Dans la perspective de la réduction du déficit budgétaire et de la transformation de l'entreprise publique, la mise en œuvre des nouvelles réglementations et dispositions devrait être signalée prochainement.

Pour les intégrer, il faudra, comme le soulignent les plus hauts dirigeants du pays, préserver l'unité, pilier de la défense de la nation.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/343549-esquisser-des-reponses-aux-difficultes-est-un-devoir-incontournable