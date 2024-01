Équateur : Les États-Unis se préparent à intervenir militairement

Le département d'État nord-américain a informé jeudi qu'il enverrait une délégation militaire de haut niveau en Equateur pour examiner avec le cabinet du président Daniel Noboa les futures actions destinées à combattre le fléau du trafic de drogue qui met en ce moment la société équatorienne sur les nerfs.

Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a souligné lors d'une conférence de presse que l'Équateur subit « des niveaux atroces de violence et de terrorisme de la main de trafiquants de drogue criminels qui ont comme objectif des civils innocents. » Il a rappelé que « plus de 100 gardiens de prison sont retenus comme otages. »

Le Gouvernement du président Joe Biden continue à condamner la terreur que les plus de 20 bandes de trafiquants de drogue ont semée dans le pays et s'est montré prêt à coopérer, mais de façon un peu évasive.

« Nous confirmons notre engagement de maintenir une étroite collaboration avec l’Equateur, », a-t-il souligné.

Pour assouplir les choses, Washington a fait un pas en avant, et enverra de hauts fonctionnaires « dans les prochaines semaines, commandées par la général Laura Richardson, chef du Commandement Sud, Todd Robinson, sous secrétaire du bureau international des narcotiques et d'application de la loi, et Kevin Sullivan chargé de l'Amérique latine.

L'objectif est « d'explorer avec leurs homologues équatoriens les façons dont nous pouvons travailler ensemble de manière plus efficaces pour affronter la menace que représentent les organisations criminelles transnationales. »

On a appris aussi que des policiers étasuniens iront également aider l'Equateur, dans des enquêtes criminelles. »

Les États-Unis augmenteront également « l'échange de renseignements, la coopération destinée à combattre l'activité cybernétique malicieuse et l'aide avec la mise en place de réformes pénitentiaires. »

L'Équateur a vécu un rebond de violence depuis le 9 janvier dernier, quand un groupe de criminels armés ont réalisé différentes actions qui ont été qualifiées par les autorités de terrorisme, comme attaquer une chaîne de télévision ou semer la terreur dans les rues.

Après ces évènements, Noboa a déclaré l'état d'urgence pour combattre ces criminels.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

