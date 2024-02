Cuba: Le laboratoire antidopage de La Havane, plus de 20 ans d’excellence

Auteur: Miguel Manuel Lazo, étudiant en journalisme | informacion@granmai.cu

Inauguré par le Commandant en chef Fidel Castro Ruz le 13 février 2001, il a reçu sa première accréditation par l'Agence mondiale antidopage (ama) le 23 septembre 2003, un temps record pour ce type d'institution, et son histoire confère un prestige à la science et au système sportif cubains.



Selon la Revue cubaine de médecine sportive et de culture physique, en 1999, la délégation cubaine qui participa aux 13e Jeux panaméricains de Winnipeg, au Canada, occupa la deuxième place par pays, mais cette fois la performance de nos sportifs fut entachée par l'ombre du dopage.



Notre gouvernement considéra cette situation comme un complot contre de prestigieux sportifs de notre pays et comme une expression manifeste et claire des fortes contradictions entre le sport professionnel et le sport amateur à l’échelle internationale.



C'est ainsi qu'est née l'idée de disposer à Cuba d'un laboratoire accrédité au niveau international et, par coïncidence, c'est la même année que l'ama a été fondée en Suisse. En peu de temps, notre laboratoire antidopage est devenu le 31e laboratoire de ce type dans le monde, et le cinquième en Amérique latine.



LES DÉFIS AU MILIEU D'UN BLOCUS CRUEL



Les accréditations successives confirment le lah comme une institution d'excellence mondiale, surtout aujourd'hui, où il ne reste plus que 26 laboratoires en activité, dont quatre seulement dans les Amériques, selon l'Organisation panaméricaine de la santé.



En plus de subir les conséquences du blocus économique, commercial et financier exercé par les États-Unis contre Cuba, le lah a dû surmonter d'autres obstacles, typiques du monde inégalitaire dans lequel nous vivons.



En 2019, l'institution a établi un record de 5 000 tests de dépistage de drogues, dont 4 000 en provenance de l'étranger. Ce chiffre confirme l'envergure internationale et le professionnalisme de son personnel.



Les contraintes n'ont pas été minces. Dans un entretien publié sur le site de l'Institut national du sport, de l’éducation physique et des loisirs (Inder), le master en sciences Rodny Montes de Oca Porto, directeur du lah depuis 2012, explique que « Cuba facture entre 150 et 200 dollars pour chaque test antidopage. Notre laboratoire ne s'autofinance pas en fonction du nombre d'échantillons traités ».



« La technologie nous coûte souvent trois fois le prix initial, mais ce n'est pas la seule chose qui est rendue difficile par le blocus. De nombreux réactifs utilisés proviennent des États-Unis. Sans le soutien de l'État cubain et sans l'aide internationale, le lah ne pourrait pas fonctionner et se déployer avec autant de réussite. Pour ne citer qu'un exemple : notre homologue au Mexique a dû fermer ses portes, et nous effectuons aujourd'hui plusieurs des tests qu'il réalisait auparavant », a-t-il ajouté.



DES RÉSULTATS INCONTESTABLES



Le prestige international de ses spécialistes leur a permis de faire partie des équipes de travail d'autres laboratoires accrédités pour effectuer des contrôles antidopage lors de jeux multisports, tels que les Jeux panaméricains de Rio de Janeiro-2007, Guadalajara-2011, Lima-2019, les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes de Veracruz-2014 et les Jeux olympiques de Rio-2016.



Aujourd'hui, le lah étend ses services à l'ensemble de la communauté sportive cubaine et à la population en général. Il collabore avec les fédérations nationales et internationales, ainsi qu'avec différentes organisations antidopage, notamment celles du Venezuela, de l'Équateur, du Panama, du Costa Rica, du Pérou, du Nicaragua, de la Bolivie, du Chili, de l'Organisation régionale antidopage d'Amérique centrale et de l'Organisation régionale antidopage d'Amérique du Sud, et dans la mise en œuvre de leurs programmes de lutte contre ce fléau qui constitue l’un des plus importants défis qui pèsent sur le sport mondial.

