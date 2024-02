Cuba : Mensonges concernant les médecins enlevés au Kenya

Par Elizabeth Naranjo

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Une campagne de discrédit contre Cuba déforme sans les confirmer les informations concernant la mort, le 15 février dernier, des médecins cubain Assel Herrera Correa et Landy Rodríguez Hernández, dans un bombardement en Somalie où ils étaient séquestrés après avoir été enlevés au Kenya le 12 avril 2019.

La nouvelle stratégie est composée de quatre calomnies principales qui profitent des circonstances d'incertitude et de la douleur des familles et des relations des médecins cubains ainsi que du système gouvernemental et de santé publique de l’île, dénonce la plate-forme contre le terrorisme médiatique Les Raisons de Cuba.

On dit, par exemple que Cuba a abandonné ses professionnels, parce qu'ils ne sont ni l'enfant Eliane, ni les cinq héros en ignorant à ce sujet la recherche d'une issue favorable qu'ont maintenue pendant ces cinq dernières années les autorités cubaines grâce à des négociations avec des organismes internationaux et des pays amis.

On affirme aussi que ce sujet n'est pas politisé parce que l'endroit où ils sont séquestré n'est pas les États-Unis alors qu'en réalité, les ravisseurs sont des terroristes internationaux qui opèrent sur différents territoires, qui ne montrent pas leur visage et qui sont très violents.

Les calomniateurs affirment aussi que Cuba n'a pas payé leur rançon bien que cette demande n'est pas été confirmée. Les Raisons de Cuba remettent cela en question et envisagent aussi que les terroristes aient eu besoin de services médicaux et non d’argent.

Enfin, la campagne soutient que Cuba n'a jamais envoyé ses troupes spéciales pour un sauvetage ce à quoi on répond que l’île n’avait pas d’autorisation pour cela, et que dans les circonstances de l’enlèvement par des terroristes, on aurait nos médecins réellement en danger.

Le Gouvernement de Cuba donne une priorité absolue aux démarches qui, par différents moyens et grâce à différents acteurs internationaux, sont menées à bien pour obtenir l'information la plus objective possible concernant ces évènements jusqu'à ce que toutes les possibilités qui permettent de confirmer la situation de nos compatriotes soient épuisées.

Esteban Lazo Hernández, membre du bureau politique du Parti et président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire s'est rendu en République du Kenya, en tant qu'envoyé spécial de haut niveau pour faire les démarches urgentes avec les plus hautes autorités de ce pays à la recherche de coopération et d’éclaircissements.

