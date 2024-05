Cuba: Discours d'Ulises Guilarte de Nacimiento (1er secrétaire de la CTC) lors de la célébration du 1er mai  2024.

Camarade général d'armée Raúl Castro Ruz, leader de la révolution cubaine.

Camarade Miguel Díaz-Canel Bermúdez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République.

Camarades de lutte, syndicalistes, groupes de solidarité.

Chers travailleurs :

Depuis cette Tribune anti-impérialiste « José Martí », place des rassemblements et des marches historiques du peuple combattant, nous célébrons la Journée internationale des travailleurs, présidée par le slogan « Pour Cuba, ensemble nous créons ».

À cette heure, des millions de Cubains à travers toute la géographie nationale démontrent une fois de plus, dans des mobilisations combatives et colorées, que nous restons fermes et unis autour de notre glorieuse révolution socialiste, défendant ses idéaux d'indépendance, de souveraineté et de justice sociale.

Cubains :

Le contexte socio-économique actuel du pays est complexe et défavorable. L'intensification de la politique américaine d'asphyxie maximale de notre peuple, ainsi que nos insuffisances internes, constituent ce scénario.

Cela a un impact négatif sur les niveaux de consommation, les pénuries de nourriture et de médicaments et la perte de pouvoir d'achat des salaires et des pensions.

Il limite également l'accès aux intrants et aux matières premières pour nos installations industrielles, exerce une pression sur les institutions bancaires et les entreprises du monde entier intéressées par le commerce et les investissements étrangers à Cuba.

Tous ces problèmes découlant de l'intensification du blocus affectent constamment nos travailleurs dans leur vie familiale, mais aussi dans l'accomplissement de leur travail dans les domaines de la production, de l'éducation, de la santé, de la science et de l'agriculture. Il n'y a pas un seul secteur du pays qui soit épargné par ces effets.

Face à ces circonstances difficiles, nous avons dédié la fête du prolétariat mondial à l'héroïsme des travailleurs, qui concentrent leurs efforts sur la reprise économique comme bataille fondamentale.

Dans sa matérialisation, la contribution des travailleurs à la maximisation de l'utilisation de la journée de travail et des capacités de production existantes est décisive. L'augmentation des secteurs liés à l'exportation et de la production alimentaire revêt une importance stratégique dans la situation actuelle.

Il existe de bonnes expériences dans toutes les régions du pays qui montrent qu'il est possible, qu'il est possible d'atteindre l'efficacité productive, en surmontant les limites des ressources matérielles et financières. Cela exige de la responsabilité, de la rigueur, un sentiment d'appropriation de ce qui est fait, le développement d'une capacité maximale d'innovation et de créativité, ce qui nous permet d'affronter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin.

Au cœur de ces bonnes expériences se trouvent les hommes et les femmes qui les rendent possibles, qui nous montrent que le capital humain est la ressource la plus sûre et la plus solide dont nous disposons aujourd'hui, et que nous n'avons pas le droit de la gaspiller.

Dans ces conditions, nous devons travailler à la consolidation de l'entreprise d'État socialiste et garantir ainsi la croissance de l'offre de biens et de services qui favorise la baisse des prix, ainsi que la consolidation de l'efficacité nécessaire en matière d’investissement.

Tout cela dans un processus constant de rapprochement avec le secteur non étatique de l'économie, qui exige une plus grande attention et une meilleure protection des droits des travailleurs qui en font partie.

Nous relevons ce défi urgent dans le cadre de la mise en œuvre des projections gouvernementales visant à corriger les distorsions et à relancer l'économie en 2024, ce qui coïncide avec le processus organique menant au 22e Congrès de la CTC.

Les travailleurs cubains, convaincus d'être les propriétaires des moyens de production fondamentaux, doivent s'orienter vers un contrôle et une supervision toujours plus grands des ressources dont ils disposent, ainsi que vers une lutte sans relâche contre la corruption, l'indiscipline et l’illégalité.

Chers compatriotes

En cette occasion, la Journée internationale des travailleurs coïncide avec le plus grand crime commis contre le peuple palestinien par le gouvernement israélien avec la complicité des États-Unis. Nous ne restons pas indifférents à ces graves violations du droit international. Les travailleurs cubains condamnent les attaques aveugles qui ont coûté la vie à des dizaines de milliers de Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Avec cette revendication, nous brandirons les bannières de la solidarité avec le mouvement syndical. En même temps, nous ratifions à la communauté internationale qu'elle peut toujours compter sur la lutte permanente de Cuba contre l'injustice, l'inégalité et l'établissement d'un ordre international plus juste et équitable.

Camarades :

Plus les circonstances sont complexes, plus forte doit être l'unité, qui nous a menés jusqu'ici et nous a permis de surmonter les défis les plus difficiles, qui, comme l'a dit le général de l'armée lors du 65e anniversaire du triomphe de la révolution, est l'arme stratégique de la révolution.

Unis, nous vaincrons et nous irons de l'avant.

Vive la Journée internationale des travailleurs

Vive Fidel et Raul pour toujours

Jusqu'à la victoire toujours

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/353666-discours-dulises-guilarte-de-nacimiento-lors-de-la-celebration-du-1er-mai