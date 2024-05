Venezuela : Ventes illégales de brut

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le procureur général de la république, Tarek William Saab, a révélé que Léopoldo Lopez et Julio Borges avaient reçu des bénéfices économiques directs du réseau de corruption pétrolier et de la conspiration politique appelée PDVSA–crypto.

Saab a affirmé que ces affirmations s'appuient sur les déclarations de Samark López (agent financier de Tareck El Aissami) dans lesquelles il explique les modalités concernant l’assignation arbitraire de chargement de pétrole à deux entreprises sous-traitantes étroitement liées à à Leopoldo Lopez et à Julio Borges.

En conséquence, les procureur du ministère public en charge de l'enquête demanderont de nouveaux mandats d’arrêt contre Leopoldo Lopez et Julio Borges.

« Imaginez alors la double morale, le double critère (…). Je veux voir maintenant où cela va nous mener (…) D'autre part, ils se donnent pour éthiques, transparents, non concernés par le problème de la corruption. Mais maintenant, il apparaît une révélation qui dit que Borges et Lopez y ont participé depuis l'époque de Rafael Ramirez, », a précisé Saab.

Et il a déclaré que les déclarations de Samark López deviendraient des preuves lors d'une audience anticipée, qui aura lieu devant le tribunal chargé de l’affaire dans les prochaines heures.

« Il a déclaré que les fugitifs Leopoldo Lopez et Julio Borges ont bénéficié directement des assignations illégales à travers deux entreprises sous-traitantes dont l'une faisait des affaires illégales avec PDVSA depuis l'époque de Rafael Ramirez. »

Cette nouvelle preuve complète les informations rendues publique à partir du 9 avril dernier, après l'arrestation de Tareck El Aissami), l'ancien ministre du pétrole et ancien président de PDVSA, de Simon Zerpa, l’ancien ministre de l'économie et des finances et ancien président du FONDEN et de Samark López.

L'affaire PDSA-crypto évoque le démantèlement d'un groupe de fonctionnaires qui assignaient des chargements de brut, de coke et de mazout à des particuliers et à la super intendance nationale des crypto-monnaies sans aucun contrôle administratif ni aucune garantie, en ne respectant pas les règles de passation des marchés de PDVSA. Le même processus était mis en place depuis la Corporation Vénézuélienne du Guyana (CVG).

Ces ressources, vendues en dessous du prix du marché, généré des dividendes qui ne sont pas entrés pas dans les coffres de PDVSA ni de la Banque Centrale du Venezuela. Ces fonds ont été utilisés pour spéculer sur le marché des changes et pour faire imploser l'économie vénézuélienne en forçant la hausse du dollar parallèle et en contrecarrant les politiques de l'État vénézuélien.

Pour cela, l'enquête a révélé qu'on avait utilisé le système financier digital pour ne pas laisser de traces des opérations et échapper aux contrôles financiers concernant l'industrie et le système bancaire.

« On a appris que Samark López, dans des vidéos par zoom et dans des appels téléphoniques parlait avec une totale désinvolture de ce qu’ils devaient faire contre le peuple du Venezuela, », a précisé Saab.

« Il parlait des modalités utilisées qui étaient l'assignation de chargements de pétrole de 2 000 000 de barils par bateau, d'une valeur approximative, 220 à 140 000 000 de dollars, selon le prix du marché. On calcule qu'il y a eu au minimum 8 bateaux, pour donner un chiffre, pour plus de 1000 000 000 de dollars, » a expliqué le le procureur général.

Au sujet de la seconde modalité, il a évoqué le fait que « on exigeait de ses sous-traitants qu'au lieu de payer le prix du brut, ils envoient du combustible ou des diluants pour mélanger et produire du pétrole au Venezuela.

« Là, en plus, les sous-traitants faisaient un double bénéfice parce qu'ils gagnaient sur la vente du pétrole et aussi sur la vente des produits qui étaient vendus à la République. Quelle barbarie ! »

Saab a également révélé que la sous-traitante liée à Leopoldo Lopez faisait du lobbyisme dans le pays pour revenir au Venezuela pour faire de la politique et pour faire une campagne présidentielle.

Il a remis en question la moralité de Leopoldo Lopez et de Julio Borges, qui ont participé directement au coup d'Etat du 11 avril 2002, aux initiatives violentes comme La Sortie de 2014, aux manifestations de 2017 ou aux plans terroristes comme l'opération Gédéon.

« Je ne demande à Dieu que de continuer à illuminer le peuple du Venezuela, qu’il nous donne la force suffisante pour continuer à lutter, pour continuer à rêver, pour continuer à résister, mais aussi pour continuer à combattre avec les idées, avec la créativité, avec beaucoup de force, ces initiatives nées de l’infra-monde qui ne vont pas pouvoir dominer la nation, », a déclaré Saab.

