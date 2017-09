Cuba : Communiqué du Gouvernement du Venezuela sur l'extension du blocus pour 1 an par Donald Trump

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela exprime sa plus catégorique condamnation de la mesure du Président des Etats-Unis Donald Trump d'extension pour 1 an de plus du blocus contre le Gouvernement et le peuple cubain qui cherche à réduire le chemin de nouvelle rencontre entre les 2 pays engagé en 2015 et qui démontre, une fois de plus, la volonté arrogante et anachronique de l'actuelle administration nord-américaine contre les peuples décidés à forger leur propre voie d'identité et de souveraineté.

Le blocus que le Gouvernement des Etats-Unis a maintenu pendant 55 ans sur Cuba a été traditionnellement condamné par l'Assemblée Générale des Nations Unies par un consensus rompu uniquement par l'entêtement de l'Empire. Il a également été condamné à l'unanimité par les 33 Etats de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens ainsi que par divers forums d'intégration de la région parmi lesquels l'ALBA, l'UNASUR et le CARICOM. Nous prononçons à nouveau aujourd'hui les paroles profondes écrites par le Commandant Eternel Hugo Chávez dans une lettre adressée en 2011 au Secrétaire Général des Nations Unies : « Tous les arguments du bon sens international étant épuisés, il ne reste plus qu'à croire qu'un tel acharnement contre la Révolution Cubaine est la conséquence de l'arrogance de l'Empire face à la dignité et au courage qu'a montrés le peuple cubain insoumis dans sa décision souveraine de gérer son destin et de lutter pour son bonheur. »

Cette action maintenue dans le temps par l'impérialisme nord-américain viole le Droit International, les Droits de l'Homme, les libertés fondamentales des peuples et le principe de non ingérence et d'autodétermination. Le Gouvernement Bolivarien renouvelle son appel à respecter les innombrables appels de la communauté internationale pour que cesse cette attaque criminelle contre l'héroïque peuple cubain.

Cette nouvelle action menée à bien par le Président Trump cherche à mettre un frein au chemin de nouvelle rencontre qu'avaient commencé à suivre les Gouvernements des Etats-Unis et de Cuba dont la communauté internationale et en particulier l'Amérique Latine et les Caraïbes, certifiées comme Zone de Paix, s'étaient félicitées.

Le Gouvernement et le peuple vénézuélien expriment leur plus profond engagement de solidarité envers le peuple cubain frère face à cette nouvelle agression impérialiste et nous élevons la voix de l'immense José Martí qui disait : « Les barbares qui ne comptent que sur la force et sur la violence ne construisent rien parce que leur semence, c'est la haine. »

Caracas, 08 de septembre de 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-rechaza-extensión-del-bloqueo-económico-impuesto-estados-unidos-cuba

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-communique-du-gouvernement-du-venezuela-sur-l-extension-du-blocus-pour-1-an-par-donald-trump.html