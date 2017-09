Venezuela : Le Mexique et la Chine plaident pour le dialogue et la paix

Lors d'une réunion bilatérale, les présidents des 2 pays ont exprimé leur soutien au respect de la Constitution et des lois vénézuéliennes.

Le président du Mexique Enrique Peña Nieto et son homologue chinois, le Président Xi Jinping, se sont rencontrés lors du IX° Sommet des Economies Emergentes et des Pays en Développement (BRICS) en Chine.

Lors de cette rencontre, les présidents ont abordé la situation des 2 nations ainsi que la situation mondiale et régionale. Au sujet de al situation au Venezuela, bien que le Gouvernement mexicain ait déclaré ne pas reconnaître l'Assemblée Nationale Constituante, Peña Nieto a assuré être partisan d'une solution pacifique et démocratique grâce à un accord politique entre le Gouvernement du Président Nicolás Maduro et l'opposition dans le respect de la Constitution et des lois du pays, selon un communiqué du Gouvernement mexicain.

Les 2 présidents ont exprimé leur opposition à l'activité nucléaire en Corée du Nord et déclaré qu'il est urgent de résoudre le conflit grâce aux résolutions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) où la Chine a déclaré être partisane de la proposition de « suspension contre suspension » qui suppose l'engagement de la Corée du Nord d'arrêter leurs essais nucléaires et l'abandon par les Etats-Unis et la Corée du Sud des manœuvres militaires conjointes : une proposition aussi partagée par la Russie mais rejetée par le Gouvernement de Donald Trump.

Au sujet du Traité de Libre Commerce d'Amérique du Nord (TLCAN), Peña Nieto a assuré que ce traité permettrait le développement économique de toute l'Amérique du Nord, ajoutant que son idée est d'arriver à un accord qui favorise les 3 pays impliqués : les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Les 2 présidents ont aussi évoqué les avancées des relations bilatérales en termes économiques, environnementaux et touristiques comme l'arrivée de produits mexicains sur le marché chinois, la participation du pays asiatique dans les hydrocarbures du Mexique, l'engagement mutuel dans le combat contre le marché illicite d'espèces et les avantages apportés par la compagnie aérienne China Southern Airlines qui fait des vols entre la Chine et la capitale aztèque.

