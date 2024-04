Venezuela : Un candidat d'opposition proche des secteurs extrémistes

Traduction traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Vendredi 19 avril, dans la soirée, lors d'une réunion entre les représentants des partis de la Plate-forme Unitaire,(PU, opposition), Edmundo González Urrutia a été choisi comme candidat aux élections présidentielles du 28 juillet prochain, ce qui implique la démission de Manuel Rosales en tant que candidat à la présidence. Cela suppose une victoire des agents d'extrême droite, dirigés par Maria Corina Machado, qui ne voulaient pas de Rosalie comme candidat, dans l’opposition.

La Plate-forme Unitaire regroupe des partis comme Action Démocratique, un Nouveau Temps, Volonté Populaire, D'abord la Justice, Cause R, Mouvement pour le Venezuela, COPEI, Convergence, Rencontre Citoyenne, Projet Venezuela, entre autres.

Samedi, Rosalie à concrétiser sa démission, en tant que candidat à la présidence pour le parti. Un nouveau temps en publiant une lettre sur ces réseaux réseaux sociaux destinées aux président, président du conseil national électoral, Elvis amoroso. En même temps, il a indiqué qu'un nouveau temps, soutiendra la candidature de González Urrutia.

González Urrutia a été proposé comme candidat provisoire ce 25 mars par la Table de l’

Unité Démocratique (MUD), après que Corina Yoris n'ait pas plus s'inscrire. Yoris avait été annoncée comme candidate le 22 mars dernier par la candidat disqualifiée Maria Corina Machado pour la remplacer, à peine trois jours avant la clôture des inscriptions. Selon le Gouvernement, Yoris n'a pas été inscrite à cause de désaccords internes à l'opposition elle-même. L'opposition, pour sa part, affirme que c'est le Gouvernement qui n'a ne lui a pas permis de s’inscrire.

Pour sa part, Rosales s'était inscrit le 25 mars dans la soirée, quelques instants avant la clôture des inscriptions, ce qui a été été durement critiqué par les agents extrémistes de l'opposition. Rosales a affirmé plusieurs fois que la carte de l'UNT, « était à l'ordre », pour un candidat unitaire et la réunion entre lui, Maria Corina Machado, et les agents de la PU lors de laquelle devait être prise la décision définitive concernant la candidature de l'opposition, avait été retardée plusieurs fois jusqu'à ce 19 avril au soir.

D'autre part, le Conseil National Electoral CNE a décidé samedi de prolonger de 72 heures le délai imparti pour modifier ou remplacer des candidats qui seraient reflétés sur le bulletin de vote ou l'instrument électoral. Dans un communiqué officiel signé par le président de l'entité électorale, Elvis Amoroso, le Pouvoir Electoral a précisé que ce délai sera prolongé jusqu'au mardi 23 avril prochain à midi. Le texte signale que cette décision a été prise lors d'une session permanente, ce samedi.

Sur les réseaux sociaux, des groupes proches du chavisme ont fait circuler un enregistrement audio publié en juillet 2015 dans l'émission “Con El Mazo Dando” de Venezolana de Televisión, enregistrement dans lequel on entend une conversation entre Gonzales Urrutia, alors coordinateur international de la MUD (Table de l'Unité Démocratique) et l'ancien diplomate Pino de Léon. Dans cette conversation, il est question de la résolution que le CNE a émise pour les élections législatives exigeant qu’au moins 40 % des candidats aux postes de députés soient des femmes.

Ils évoquent, Tibi, Cyrus Sénat, alors, présidente du CNE, avec des qualificatifs méprisant (« stupide », « taré », « diable », « derviche », dis que les femmes se fichent de la politique, et que, comme il n'y a pas suffisamment de femmes candidates, il faudra mettre « Une prostituée, une ânesse ou une renifleuse ». Ils disent que c’est anticonstitutionnel et qu’à l’avenir il y aura plus de « bêtises », comme « il faut mettre 20% de pédés et de gays" ou « 15% de noirs, puis d’indiens ».

