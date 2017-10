Cuba-Etats-Unis : Que cherche-t-on avec Cuba ? Se demandent les médias états-uniens

Les mesures des Etats-Unis après les incidents de santé rapportés par des diplomates nord-américains à Cuba cherchent à révoquer les politiques pro-normalisation de l'administration précédente, indique un article publié aujourd'hui dans The Hill. Cet article, un des textes qui ces jours-ci analysent les récentes annonces de Washington concernant Cuba, soutient que les actions du Département d'Etat cherchent bien autre chose que protéger les citoyens états-uniens.

Selon lui, la Maison Blanche et ses alliés au Congrès favorables au blocus de Cuba ont profité de façon opportuniste des « mystérieuses maladies qui affectent des diplomates états-uniens » pour faire marche arrière dans le rapprochement engagé par l’ex-président Barack Obama.

« Le recul dans l'ouverture envers Cuba alarme nos amis des Amériques et remet en question la pérennité des engagements états-uniens, » ajoute l'article selon lequel ce schéma d'animosité imprudent envers la diplomatie a un coût pour la réputation internationale des Etats-Unis.

A son tour, l'hebdomadaire The Nation signale que la décision du Département d'Etat de réduire le personnel des ambassades des 2 pays et de lancer un avertissement aux citoyen nord-américains concernant les voyages a suscité des inquiétudes sur le fait que administration Trump a commencé un repli dans le rapprochement.

Le texte de Peter Kornbluh, directeur du Projet de Documentation sur Cuba dans les Archives de laSécurité Nationale de l'Université George Washington rappelle que les Etats-Unis ont dit conserver des relations diplomatiques avec Cuba et continuer à être guidés par les intérêts de la sécurité du pays et de la politique étrangère.

Cependant, le chercheur suspecte fortement la Maison Blanche de soutenir les intérêts du sénateur républicain Marco Rubio (Floride), « qui a été un pionnier du retour de l'agression de la Guerre Froide envers Cuba. »

Kornbluh attire l'attention sur le fait que les fonctionnaires nord-américains croient fermement que le Gouvernement cubain n'est pas coupable de ces « attaques » - bien qu'il ne soit pas clair que les problèmes de santé aient réellement été causés par un tel événement – et ont soigneusement évité d'accuser Cuba de les avoir provoqués.

En même temps, il note que l'enquête des autorités nord-américaines est secrète, ce qui aggrave le mystère autour de ces faits.

En ce qui concerne les 22 diplomates qui, selon le Département d'Etat, ont été affectés par des problèmes de santé sur l'Ile, il ajoute qu'aucun d'entre eux n'a été identifié ou ne s'est exprimé en public.

Selon le chercheur, peut-être la voix la plus importante en faveur du maintien des relations diplomatiques – rétablies il y a seulement 2 ans – ce sont les mêmes personnes que l’administration Trump dit essayer de protéger : les fonctionnaires du service extérieur.

« A mesure que la crise de santé a évolué cette année, les diplomates de l'ambassade des Etats-Unis ont dit clairement qu’ils voulaient rester, » écrit-il dans son article.

Il a aussi mentionné la présidente de l'Association Etats-unienne du Service Extérieur, Barbara Stephenson, opposée à une réduction à grande échelle du personnel à la mission diplomatique de La Havane.

La version états-unienne du site The Conversation a aussi mis en doute les objectifs de Washington.

Le professeur de l'American University William LeoGrande a soutenu sur ce site que jusqu'à présent, les investigations en cours n'ont pas pu déterminer l'auteur ou la raison qui se cachent derrière ces attaques acoustiques.

« Des fonctionnaires états-uniens ont accusé au début un certain type d'arme acoustique sophistiquée mais les scientifiques ont remis en question le fait que des ondes sonores seules pourraient avoir produit les symptômes rapportés, » précise-t-il.

Dans ce cas, retirer le personnel états-unien est, sans aucun doute, une précaution raisonnable. Mais, à mon avis, l'expulsion des diplomates cubains malgré la coopération de Cuba à l'enquête est sans fondement et contre-productive, » estime LeoGrande.

Il ajoute que le personnel du Département d'Etat doute que le Gouvernement cubain soit derrière ces incidents. « On l'a pas trouvé de preuve qui implique des fonctionnaires cubains et Cuba coopère dans l'enquête. »

Cependant, dit-il, les opposants au rapprochement ont profité avec succès des mystérieuses lésions et en ont pris prétexte pour châtier l'Ile en causant des ravages aux relations qui s'amélioraient.

En ce sens, il a évoqué aussi bien Rubio que la congressiste Ileana Ros-Lehtinen qui a manifesté sa satisfaction pour l'expulsion des diplomates cubains de Washington.

Selon le chercheur, pendant les 40 années pendant lesquelles sil a étudié les relations entre les Etats-Unis et Cuba, ça a été la politique intérieure, plus que les intérêts de la politique étrangère, qui a décidé de la position des Etats-Unis et « je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/10/06/que-se-busca-con-cuba-cuestionan-medios-de-comunicacion-de-ee-uu/#.WdcrY0zpMRE

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/10/cuba-etats-unis-que-cherche-t-on-avec-cuba-se-demandent-les-medias-etats-uniens.html