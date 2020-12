Brésil : 12 maires progressistes élus au second tour

Le PT obtient 4 mairies sur les 100 plus grandes villes du pays, le PSOL obtient la mairie de Belém (PA) et le PDT a gagné dans les 4 villes où il était présent.

Les partis de gauche et de contre gauche ont eu des maires élus dans 12 villes réparties dans les 9 états du pays dimanche. Au total, 57 villes faisaient l’objet d’un second tour et dans 25 d’entre elles étaient présents des candidats de partis démocratiques. Le PT n’a pas obtenu de mairie parmi les 100 plus grandes villes du pays en a eu 4 d’élus: José de Filippi Jr., à Diadema (SP); Marília Campos, à Contagem (MG); Margarida Salomão, à Juiz de Fora (MG) et Marcelo Oliveira, à Mauá (SP).

Pour le PSOL, Edmilson Rodrigues a été élu à Belém (PA) et Guilherme Boulos a été battu à São Paulo (SP). Le PDT est le seul parti de centre gauche qui a gagné dans tous les endroits où il se présentait dimanche. José Sarto a gagné à Fortaleza (CE); Edvaldo Nogueira, à Aracaju (SE); Sergio Vidigal, à Serra (ES) et Caio Vianna, à Campos dos Goytacazes (RJ).

Pour le PSB, João Campos a été élu à Recife (PE); João Henrique Caldas, à Maceió (AL) et Rubens Bomtempo, à Petrópolis (RJ).

La candidate PCdoB à Porto Alegre (RS), Manuela D’Ávila, a été battue.

Pour la politologue de l’université fédérale de São Carlos (UFSCar), Maria do Socorro Sousa Braga, les élections de 2020 ont marqué une réorganisation du système de partis 2 ans après la victoire de Jair Bolsonaro (sans parti).

« Les partis de la droite néo-libérale PSDB, PP y DEM, ont eu une avancée importante alors que la gauche a manifesté une certaine division, surtout au 1er tour bien qu’elle ait été unie dans certaines villes. Le PT reste le parti de gauche le plus important bien qu’il n’ait plus la même hégémonie qu’avant. Le PSOL émerge avec des dirigeants importants comme Boulos, mais le PT a encore bien plus de capillarité. Alors, la tendance est celle d’une meilleure oxygénation de la gauche, » conclut-elle.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/brasil-a-pesar-del-avance-de-la-derecha-liberal-candidatxs-progresistas-logran-12-alcaldias-en-la-2a-vuelta/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bresil-12-maires-progressistes-elus-au-second-tour.html