Cuba : L'investissement étranger contre le blocus et la pandémie 

L'approbation, entre 2019 et 2020, de 67 affaires avec participation de capital étranger dans des domaines tels que le tourisme, la construction, les mines et l'industrie, démontre clairement que, malgré les circonstances défavorables générées par le blocus et l'impact de la pandémie, Cuba n’a pas renoncé à sa stratégie de développement économique

Auteur: Leydis María Labrador Herrera | internet@granma.cu

9 avril 2021 09:04:56

L'approbation, entre 2019 et 2020, de 67 affaires avec participation de capital étranger dans des domaines tels que le tourisme, la construction, les mines et l'industrie, démontre clairement que, malgré les circonstances défavorables générées par le blocus et l'impact de la pandémie, Cuba n’a pas renoncé à sa stratégie de développement économique.

Au cours du dernier exercice, à travers le Guichet unique du commerce extérieur (Vuinex), 186 procédures ont été effectuées, tandis que 80 demandes d'investisseurs potentiels ont été reçues, auxquelles, en plus des secteurs déjà mentionnés, s'ajoutent les transports, les énergies renouvelables, la production alimentaire, les services professionnels, la santé et la culture.

Afin d'élargir les possibilités d'accès au portefeuille d'opportunités cubaines, cette semaine a démarré, dans ce qui est considéré comme une période d'essai, le lancement de procédures en ligne de Vuinex.

La plateforme, dont la mise en œuvre est prévue en trois étapes, permettra, entre autres avantages et facilités, de gérer les autorisations liées aux activités d'importation et d'exportation. En tant que système de gestion de contenus, elle offre la possibilité de documenter et de publier en ligne les différentes procédures indispensables aux projets liés au commerce extérieur de l’Île.

Sa mise en œuvre définitive facilitera tous les processus de cette activité, grâce à la négociation en ligne, simultanément, des autorisations et des paiements nécessaires avec les entités en charge des registres, et des permis préalables à l'expédition des marchandises.

Rodrigo Malmierca, ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers (Mincex), a souligné l'importance de Vuinex en tant qu'instrument très utile dans le cadre des efforts déployés par le pays pour améliorer son insertion sur le marché international et accroître la compétitivité de ses produits.

Une autre étape essentielle pour stimuler l'activité est l'enregistrement de 1 756 contrats d'importation et d'exportation signés entre des entreprises étatiques et des travailleurs indépendants, sur la base de l'autorisation accordée à un groupe d'entités publiques de fournir des services de gestion de contrats entre des travailleurs privés et des clients étrangers.

Sur son compte Twitter, la directrice du Commerce extérieur du Mincex, Vivian Herrera Cid, a indiqué que, sur le total, 87 concernent des exportations, soit huit de plus que la semaine précédente, ce qui témoigne du bon accueil réservé à une initiative grâce à laquelle l'exportateur conserve 80 % des recettes en devises.

Ces résultats sont le fruit d’une stratégie de relance de l'économie, avec des opportunités et des protagonistes pour tous ses acteurs, dans le cadre de l’objectif national visant à construire un pays plus prospère et durable.

http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-09/contre-le-blocus-et-la-pandemie-des-pas-fermes-du-commerce-exterieur