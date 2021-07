International : Création d'un groupe de défense de la Charte des Nations Unies

Caracas, 6 juillet (RHC) L’ambassadeur du Venezuela à l’ONU, Samuel Moncada, a souligné aujourd’hui l’importance de protéger la portée et la légitimité de la Charte des Nations Unies, en fonction de la paix mondiale.

Prenant la parole à la réunion préparatoire pour le lancement officiel du Groupe des Amis pour la défense de cet instrument juridique, le diplomate vénézuélien a souligné les objectifs de promouvoir et de préserver la validité du document contraignant pour tous les États membres.

'Nous réitérons notre invitation à assurer l’exécution effective de toutes les obligations découlant de la Charte des Nations Unies', a souligné Moncada dans son appel à coordonner des initiatives conjointes pour promouvoir le respect des principes contenus dans le texte fondateur de l’ONU.

À cet égard, il a précisé que le Groupe des Amis appuiera ses efforts pour assurer le plein respect des dispositions de la réglementation contraignante pour tous les États membres de l’organisme mondial et éviter des approches sélectives dans son application.

Le diplomate a également affirmé que les tendances croissantes à l’unilatéralisme ont renforcé les appels à une action collective et à un multilatéralisme plus inclusif et efficace, a-t-il souligné dans un communiqué de presse.

Le Groupe des Amis de la Charte des Nations Unies est formé de l’Algérie, de l’Angola, du Belarus , de la Bolivie, du Cambodge, de la Chine, de Cuba, de la République Populaire Démocratique de Corée, de la Guinée Équatoriale, de l’Érythrée, de l’Iran, de la République démocratique populaire Lao et du Nicaragua.

La Palestine, la Russie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Syrie et le Venezuela, participent également à cette initiative et ils ont exprimé leur volonté de préserver et de promouvoir la paix et la sécurité internationales, l’état de droit et le développement économique; le progrès social et les droits de l’homme.

Source Prensa Latina

NOTE de Bolivar Infos