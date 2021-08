Cuba : Nouvelles sanctions contre des fonctionnaires cubains

La Havane, 14 août (RHC) Le gouvernement des États-Unis a annoncé ce vendredi de nouvelles sanctions contre des fonctionnaires cubains et une unité de prévention des Forces armées révolutionnaires (FAR).

Andrea M. Gacki, chef du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor, a indiqué que les mesures visent Romarico Vidal Sotomayor et Pedro Orlando Martinez, du Ministère de l’intérieur (Minint), ainsi que les Troupes de prévention des FAR.

C’est la troisième fois que l’administration de Joseph Biden publie de telles dispositions après les troubles du 11 juillet à Cuba, dénoncés par La Havane dans le cadre des plans de Washington visant à provoquer la déstabilisation interne de l’île.

Sur son compte Twitter, le ministre cubain des Affaires Étrangères, Bruno Rodriguez a rejeté 'les mesures opportunistes des Etats-Unis contre des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur et les Troupes de Prévention des FAR' qui 'reflètent la double morale d’un gouvernement habitué à avoir recours à la manipulation et au mensonge pour maintenir le blocus contre Cuba'.

En vertu de la Loi Globale Magnitsky, ils ont été inscrits sur la liste des Nationaux Spécialement Désignés (SDN, sigle en anglais) dont les avoirs sont gelés et ne peuvent pas se rendre aux États-Unis.

Les autorités cubaines considèrent ces restrictions comme non pertinentes d’un point de vue pratique, mais politiquement elles ont des implications, car elles font partie de l’escalade agressive menée depuis Washington, qui a même poussé des pays tiers à se prononcer contre Cuba. (Source : PL)

