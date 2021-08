Venezuela : La fin du Groupe de Lima ?

Ce qu'on appelle le Groupe de Lima et ses tentatives destinées à forcer un changement de Gouvernement au Venezuela semblent devoir disparaître avec l'arrivée de Pedro Castillo au Gouvernement au Pérou. Son chancelier, en prenant possession de sacharge, a indiqué que son pays pratiquerait à présent la non ingérence, respecterait la souveraineté du Venezuela et condamnerait le blocus des Etats-Unis.

« Le Venezuela est un pays sous blocus. Nous, nous contribuerons, avec les pays d'Europe et avec un ensemble de pays latino-américains à la compréhension des diverses tendances politiques au Venezuela sans intervenir dans sa politique intérieure, » a affirmé Béjar.

Il a expliqué que les gouvernements qui font partie de ce groupe « ont changé leur politique et leurs points de vue sont différents » par rapport au Venezuela et il n'a pas reconnu l’envoyé de l'ex-député Juan Guaidó en déclarant : « Je ne sais pas qui est ce monsieur. Je ne le connais pas. »

A propos de sa récente rencontre avec son homologue vénézuélien, Jorge Arreaza, Béjar a déclaré que les 2 pays doivent travailler ensemble pour la communauté vénézuélienne qui vit au Pérou.

Il faut souligner que Pedro Castillo est le premier président élu après 3 présidents en 2 ans désignés pour assurer l'intérim après la démission de Pedro Pablo Kuczynski, accusé de blanchiment d'argent et de corruption et emprisonné.

Avec la droite continentale, Kuczynski avait fondé le Groupe de Lima pour soutenir l'auto-proclamation de Guaidó mais les peuples argentin, mexicain, bolivien et péruvien ont changé de Gouvernement et isolé ainsi ceux soutiennent la Maison Blanche contre le Venezuela.

NOTE de la traductrice :

Le Groupe de Lima est composé par l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Guyana, Sainte-Lucie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/08/lima-no-respaldara-mas-el-bloqueo-a-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/venezuela-la-fin-du-groupe-de-lima.html