Amérique Latine : Le Mexique annonce les accords obtenus au sommet de la CELAC 

Le ministre des relations extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard , a annoncé lors d’une conférence de presse samedi les accords adoptée à la réunion initiale des chefs d’État et de Gouvernement du sixième sommet de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéen(CELAC ) qui a eu lieu samedi.

« Malgré les différences qu’il y a et qui sont sérieuses, importantes, la réunion a été un succès et on a adopté plusieurs décisions importantes, » a dit Ebrard .

Le diplomate a déclaré au terme de la réunion qu'il y a eu une déclaration en 44 points qui a amené des semaines de négociations, par conséquent, on a recueilli le point de vue de chaque État membre et sa position.

Il a également mentionné les déclarations spéciales adoptées en tant qu’organisme régional comme la levée du blocus économique de Cuba ou le problème des Malouines ou le sommet du changement climatique Cop 26 qui aura lieu à Glasgow.

« On met en place le fonds pour faire face aux impacts du changement climatique, » a dit Ebrard à propos des actions immédiatement mises en œuvre.

À ce sujet, il a dit que les pays développés ont promis 100 000 000 000 de dollars, qu'on n’a pas vus en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

« Nous avons une position commune avec le FMI (Fonds Monétaire International) pour dire que l’accès aux ressources de cette institution est très inégal, » a-t-il souligné.

« Il a été très difficile d’obtenir les vaccins, cela a été injuste, abusif que tant de pays n’aient pas accès au vaccin, » a-t-il ajouté.

En ce sens, il a fait savoir que six lignes d’action destinées à augmenter la production de vaccins dans la région, à créer l’agence spatiale régionale, entre autres choses, ont été mise au point par la CELAC .

« Nous sommes contents parce que l’Amérique Latine et les Caraïbes ont approuvé quelque chose à l'unanimité, » a dit Marcelo Ebrard à propos de l’approbation conjointe du rapport présenté par la secrétaire exécutive de la Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL).

« Nous allons travailler ensemble pour que nous n’arrivions pas tard, pour que nous ayons la technologie et nous améliorions nos possibilités de bien-être, » a-t-il conclu.

Dans son rapport final le chancelier qui a dirigé la réunion a dit qu’il n’allait pas lire les déclarations approuvées mais il a précisé que la principale, connue sous le nom de déclaration de Mexico et qui est dans les mains des chefs d’État contient 44 paragraphes, chacun concernant un thème important.

Le document sera publié au moment opportun, a-t-il expliqué. La confection et l'approbation de celui-ci a été le résultat d’un travail commun pendant des mois et représente la voix unique des pays.

Il a annoncé qu’il y a des déclarations spéciales comme celle qui concerne la nécessité de mettre fin au blocus de Cuba celle sur le fonds d’aide en cas de désastre qui a recueilli 15 000 000 de dollars pour sa mise en place.

Il a précisé que le texte recueille aussi tout ce qui concerne la pandémie de COVID-19, la distribution des vaccins et la nécessité de les faire arriver dans de nombreux pays de la région qui ne les ont pas reçus ou qui manquent de ressources pour les payer.

Le président Lopez Obrador a clôturé officiellement le sommet par quelques mots : il a évoqué le fait que le Mexique beau et cher les as reçus comme la maison de tous et est prêt à le faire de nouveau prochainement.

Ebrard et la secrétaire de La CEPAL Alicia Barcenaont rencontré les journalistes qui couvrent l’événement au Palais National et on fait un résumé des déclarations et du plan de développement économique que cette agence des Nations Unies met en place.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/canciller-mexicano-anuncia-acuerdos-cumbre-celac-20210918-0017.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/amerique-latine-le-mexique-annonce-les-accords-obtenus-au-sommet-de-la-celac.html