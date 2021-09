Amérique Latine : Les défis d'une intégration plurinationale

Par Ollantay Itzamná

Le continent d'Abya Yala (l'Amérique) a vécu et vit différents processus d'intégration. A l'arrivée des Européens, selon les registres des envahisseurs, des bateaux chargés de produits et de personnes naviguaient dans les Caraïbes et sur le Pacifique vers diverses destinations.

Il n'y a pas de guerres sanglantes (comme les guerres mondiales) entre Aztèques, Mayas, Chipchas, Aymaras, Quechuas, Guaranís…. Ces peuples coexistaient, avaient des relations entre eux sans sentiments de vengeance. Ils n'étaient pas monothéistes. Par conséquent, ils ne cherchaient pas à construire ou à imposer un seul pouvoir ou une seule vérité politique ou religieuse à tous les autres. Le caractère plurinational du Tawantinsuyo en est une preuve fiable.

Avec l'imposition des juridictions et des territoires coloniaux qui ont divisé les peuples à partir du XVI ème siècle, en Abya Yala se sont élevées les frontières politiques surveillés toujours en vigueur aujourd'hui. Depuis, les Mayas du côté du Guatemala regardent et considèrent comme des étrangers les Mayas qui vivent au Honduras, au Mexique ou à Belize. C'est la même chose en Bolivie, au Pérou, en Argentine… où les Aymaras, Quechuas, Guaranís, traitent d'étrangers leurs frères de sang seulement parce que les Etats-nations modernes les ont placés de l'autre côté de la frontière.

A partir du XX ème siècle, les différents Etats-nations (35 au total) qui composent le continent d'Abya Yala ont fait et font toujours des efforts pour l'intégration sous-régionale, régionale et continentale. OEA, CAN, MERCOSUR, SICA, UNASUR, CELAC… sont les organismes qui sont nés de ces efforts.

Certains de ces efforts d'intégration, dans une grande mesure, ont été et sont commerciaux, c'est à dire qu'ils sont destinés à faciliter la libre circulation des marchandises avec certains ajouts en herbe concernant la libre circulation des citoyens.

Le dernier effort d'intégration continentale des Etats (sans les Etats-Unis ni le Canada) est la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC), créée en 2010, à l'apogée des « Gouvernements progressistes » dans la région et torpillée par les Gouvernements qui ont rétabli récemment le système néolibéral pro nord-américain.

La CELAC a célébré, le 18 septembre, au Mexique, sa VI ème Assemblée Générale et a donné de l'espoir au Continent qui rêve d'une intégration totale et souveraine. Nous, les peuples qui avons vécu divisés et face à face dans les limites des frontières des Etats-nations créoles et métis, devons redevenir frères.

La création d'un fonds commun destiné aux urgences climatiques, la décision d'affronter ensemble et de façon solidaire la pandémie, le pari sur la souveraineté technologique de la région ou le rejet de l'usurpation du territoire et des blocus économiques que subissent certains pays de la région ont été d'importants accords obtenus à la VI ème Assemblée Générale de la CELAC.

Il faut dépasser la philosophie mercantiliste qui veut l'intégration régionale pour que l'argent et les marchandises circulent librement. Au contraire, ces flux doivent être plus contrôlés. Nous avons besoin de l'intégration continentale des peuples obtenue en tissant des systèmes économiques, politiques, culturels subsistants et différents.

Pour l'intégration continentale des peuples, nous avons besoin que les Etats deux fois centenaires créoles métissés acceptent le caractère plurinational des différents pays. Cette reconnaissance implique le rétablissement de la continuité des territoires appartenant aux peuples originaires divisés en différents pays.

Pendant que nous, les Quechuas, sommes démembrés en tant que peuple sans que nous y ayons consenti, entre le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, l'Equateur, le Chili… il n'est ni cohérent ni honnête de parler d'intégration continentale. Les différents peuples qui ont été et sont toujours divisés entre les différents pays du Continent attendent tous la même chose.

L'intégration continentale que promeut la CELAC ne sera intégrale et soutenable que si le caractère plurinational des Etats se matérialise au niveau des pays qui la composent. Dans le cas contraire, si on suit les modèles d'intégration européens ou nord-américians, les efforts de la CELAC aboutiront à une intégration coloniale et patronale destinée à créer un marché continental et à vendre ses produits sur un marché de plus de 5 00 000 000 de consommateurs potentiels.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/nuestramerica-celac-desafios-de-una-integracion-plurinacional/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/amerique-latine-les-defis-d-une-integration-plurinationale.html