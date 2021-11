Brésil : Sergio Moro veut être président

"Un Brésil juste pour tous", a proposé Moro sur Twitter, accompagnant l'appel à l'acte de son affiliation, qui se tiendra le 10 novembre à Brasilia.

Sous le coup d’une enquête de la Cour suprême pour avoir manipulé des peines à des fins politiques contre l'ancien président Luiz inácio Lula da Silva, l'ancien juge Sergio Moro a quitté son emploi de consultant aux États-Unis et est retourné au Brésil pour rejoindre le parti de droite Podemos afin d'être une "troisième voie" aux élections présidentielles d'octobre 2022.

"Un Brésil équitable pour tous", a écrit Moro sur son compte Twitter mardi, accompagnant l'appel à sa cérémonie d'affiliation, qui aura lieu le 10 de ce mois-ci à Brasilia. Son éventuelle candidature bénéficie du soutien de personnalités du groupe de médias Globo et d'anciens ministres bolsonaristes tels que le général à la retraite Carlos Santos Cruz.

Moro s’exhibe devant les cercles du pouvoir en tant que représentant d'un "bolsonarisme sans Bolsonaro". Le parti Podemos est considéré comme le bras parlementaire de l'opération Lava Jato et un allié de l'ordre du jour économique de l'Exécutif. L'un de ses sénateurs faisait même partie des défenseurs de Bolsonaro à la comission parlementaire du Sénat qui accusait le président de neuf crimes graves à cause de sa gestion de la pandémie.

La Cour suprême fédérale a déclaré cette année que Moro était partial et avait exercé des persécutions politiques contre l'ancien président Lula. Lorsqu’il était juge, il a condamné Lula en 2017 dans l'opération Lava Jato et l'a fait emprisonner l'année suivante, l’empêchant ainsi de participer aux élections présidentielles que Bolsonaro a fini par gagner. Moro a ensuite quitté la magistrature pour occuper le poste de ministre de la Justice du nouveau Gouvernement le 1er janvier 2019.

15 mois plus tard, Moro a fini par claquer la porte en dénonçant l'ingérence de son chef de l'époque dans la nomination des commissaires de la police fédérale. En économie, il se déclare néolibéral et il a accédé au Gouvernement à cause de ses bonnes relations avec le ministre de l'Économie, Paulo Guedes.

Moro recueille 8 % d’intentions de vote, loin de Lula et de Bolsonaro. L'ancien juge fait partie d'un groupe appelé "troisième voie" dans lequel le travailliste Ciro Gomes et les néolibéraux anciennement partisans de Bolsonaro comme le gouverneur de São Paulo, Joao Doria coexistent.

traduction Appel corrigée par Françoise Lopez

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/brasil-reaparecio-sergio-moro-y-quiere-ser-presidente/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/11/bresil-sergio-moro-veut-etre-president.html