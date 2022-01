Cuba : Des députés demandent au Gouvernement d’autoriser les vaccins cubains

Paris, 26 janvier (Prensa Latina) Un groupe de 26 députés français a demandé aujourd'hui au gouvernement français d'autoriser l'utilisation des vaccins cubains contre la Covid-19, notamment dans les territoires d'outre-mer qui en font la demande.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Jean Castex, ils ont demandé que cette possibilité soit évaluée dans les meilleurs délais et la définition des modalités d'une décision à cet égard.

Selon les parlementaires soussignés (sic!), l'image positive qu'offre Cuba en matière de santé et la technologie utilisée dans ses vaccins Abdala et Soberana 02, différente de celle de l'ARN messager, "seraient de nature à rassurer certains de nos compatriotes des territoires d'outre-mer".

À cet égard, ils ont noté la méfiance régnante dans ces régions après les souffrances occasionnées à leurs habitants par le scandale du chlordécone et les essais nucléaires, événements auxquels ils attribuent en partie le refus de vacciner et les faibles taux d'immunisation.

Pendant près de deux décennies à la fin du siècle dernier, l'insecticide chlordécone a été employé dans les bananeraies provoquant des effets mortels chez l'Homme et l'environnement en Guadeloupe et en Martinique.

La lettre envoyée à Castex a été signée par 19 membres de différents partis du groupe d'amitié France-Cuba de l'Assemblée nationale, dirigé par son président François-Michel Lambert, et sept non-membres, dont le dirigeant communiste et candidat à la présidence Fabien Roussel.

« Au sujet de cette pandémie, nous partageons l'idée d'une stratégie de vaccination la plus large possible chez les Français pendant que l'accès à Abdala et Soverana 02, tous deux en cours de certification par l'Organisation mondiale de la santé, rend possible l’augmentation du taux de protection de notre population ».

Au milieu de ce mois, M. Lambert a proposé l'accès aux vaccins cubains lors d'une session de l'Assemblée nationale française.

