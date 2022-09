Cuba : La CIA et l'opinion publique interne

Par José Manzaneda

Manzaneda révèle des détails sur la façon dont la communauté du renseignement du Gouvernement des États-Unis lance un gigantesque bombardement de communication contre Cuba.

La guerre médiatique contre Cuba jusqu'à il y a peu, frappait les esprits et les cœurs dans l'opinion publique internationale mais n’avait aucune influence sur l’opinion publique interne de l’île.

Ces dernières années, avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, un processus ralenti évidemment, par le blocus technologique de Washington, la situation a changé.

Et cela a facilité le fait que les médias digitaux contre-révolutionnaires qui existaient déjà, soutenus par les subventions du Gouvernement des États-Unis, aient commencé à avoir un impact sur certains segments de la population cubaine.

Le durcissement du blocus et l'absence des revenus du tourisme à cause de la pandémie on créé une situation difficile de mauvais approvisionnement à Cuba.

Et dans cette opportunité, la communauté du renseignement du Gouvernement des États-Unis n'a pas hésité. Il y a un an, elle a lancé un gigantesque bombardement de communications en profitant de la structure de médias digitaux déjà cités. Et le 11 juillet s'est produit.

Aujourd'hui, au milieu d'une crise aiguë de l'électricité, cette stratégie est toujours en vigueur. elle a pur but que les jeunes, accablés par les carences, se joignent au discours défaitiste.

Mais comme dans toutes les guerres il y a aussi des résurgences de dignité. Il y a un courant de mobilisation de jeunes spontané et anti-impérialiste à partir de nouveaux formats. Ce sont les Foulards Rouges, les Cimarronas, Notre Amérique, La Manigua et beaucoup d'autres projets qui réunissent le cyber-activisme et la mobilisation.

Prêts à tout pour la révolution. Prêts pour le combat pour défendre la souveraineté.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/25/cuba-la-cia-y-la-opinion-publica-interna-de-cuba/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/cuba-la-cia-et-l-opinion-publique-interne.html