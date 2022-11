Cuba: 23e anniversaire de l'École latino-américaine de médecine

La Havane, 15 nov. (RHC) L'École latino-américaine de médecine de Cuba (ELAM) célèbre aujourd'hui son 23e anniversaire. Elle a été fondée par le leader historique de la Révolution, Fidel Castro, qui est considéré comme un promoteur de la formation des ressources humaines dans ce secteur sensible.

Le professeur émérite et consultant de l'université, Luis Estruch, a déclaré récemment que l'école est la preuve de l'humanisme, de l'internationalisme et de l'altruisme de la pensée du commandant en chef.

Le concept de Fidel était que sans la formation des ressources humaines, il est impossible de garantir les services de santé, pour lesquels des médecins, des infirmières et du personnel paramédical sont nécessaires, et qu'il s'agit d'un problème à résoudre dans les nations pauvres et dans beaucoup d'autres au développement notable, a expliqué Estruch.

Ce que fait modestement l'École latino-américaine de médecine, c'est former des jeunes, ce qui signifie qu'ils retournent dans leur pays avec une formation universitaire.

Ils peuvent - a-t-il ajouté - travailler dans les communautés dans le cadre des soins primaires et aider grandement leur population, a déclaré le spécialiste qui a 52 ans d'expérience dans le secteur.

Il a rappelé la présence de Fidel Castro dans la ville américaine de New York en 2000, alors qu'il assistait à une session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Il a été invité par la communauté noire et religieuse à une réunion à l'église Riverside, où il y avait plus de cinq mille participants, et il a offert 500 bourses pour que les jeunes de la région puissent venir étudier à l'école latino-américaine de médecine.

Cette tâche m'a été confiée par le commandant en chef, et personne ne voulait y croire, que des jeunes de la première puissance économique se rendent à Cuba pour y suivre une formation de médecin, ce fut une longue bataille politique et idéologique, a-t-il souligné.

Plus de 500 jeunes des États-Unis sont venus à Cuba, et plus de 250 ont opté pour la spécialité de la médecine et ont obtenu leur diplôme, et beaucoup d'entre eux ont déjà suivi des procédures académiques très rigoureuses pour recevoir la validation pour travailler aux États-Unis, a souligné le médecin.

Cette bataille a été menée par Fidel Castro et le révérend Lucius Walker (1930-2010), et je ne pense pas que nous ayons atteint la massivité que le "Comandante" voulait, mais beaucoup d'entre eux - et j'ai eu l'occasion de les voir à Harlem et dans le Bronx - travaillent déjà dans les hôpitaux et les communautés.

C'était l'idée de Fidel, et ce n'est pas que nous allons résoudre le problème de cette nation, mais c'était une petite mesure d'espoir pour les pauvres dans leurs communautés qui peuvent être soignés par de jeunes diplômés de Cuba.

L'ELAM a un historique de 18 remises de diplômes au cours desquelles 30 636 étudiants de 120 pays ont été diplômés.(Source:PL)

