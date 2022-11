Cuba: Invincible à la Coupe du monde de baseball5

Les équipes de Cuba et de Lituanie à la Coupe du monde de baseball5. Photo : WBSC.

L'équipe cubaine a écrasé ses rivaux lors de la première Coupe du monde de baseball5, qui se déroule au Zócalo, à Mexico, et se profile comme une favorite.

Mercredi matin, ils ont battu Hong Kong deux fois, avec des scores de 12-3 et 10-0 (noote).

Ils n'ont pas non plus eu pitié dans les deux matchs contre les locaux. Dans la nuit, ils ont reçu le premier supernocaut du championnat (21-0) puis le deuxième KO de la date (10-0).

L'équipe Cuba a produit mercredi (la troisième du championnat) 53 courses et n'en a reçu que trois.

Les plus remarquables étaient Orlando Amador, Briandy Molina et Roivelis Núñez, qui ont pris 56 des 68 fois qu'ils ont frappé, pour un OBP (pourcentage de base) de 823.

Le directeur de l'équipe, Pablo Terry, a commenté : « L'équipe est passée de moins en plus. Ce même jour, nous avons commencé froid contre Hong Kong, puis toutes les indications technico-tactiques ont été respectées à la lettre. Nous essayons de faire au moins cinq courses dans les deux premiers manches pour faire tourner les joueurs avec les remplaçants et qu'ils arrivent tous bien aux matchs décisifs.

Briandy Molina, l'un des meilleurs joueurs du tournoi, a fait référence à l'objectif de l'équipe Cuba : « Il ne peut être autre que de gagner la couronne pour la consacrer et la partager avec des coéquipiers qui n'ont pas pu être ici à cause de problèmes de santé. Avant le match, nous avons promis à l'entraîneur Terry que nous donnerions un supernocaut au Mexique et nous l'avons respecté. Nous avons eu une très bonne préparation à Cuba et les résultats sont déjà en cours de compétition.

Avec les quatre victoires de la troisième journée, Cuba a assuré sa place dans la super-ronda. Il est suivi par le Japon (3-1), et le Mexique et la Lituanie, avec 2-2. Les derniers du groupe A sont l'Afrique du Sud (1-3) et Hong Kong (0-4).

Le groupe B est mené par le Venezuela avec 4-0, puis Taïwan (3-1), la France et la Tunisie (2-2), le Kenya (1-3) et la Corée du Sud (0-4).

Le dernier match de Cuba en phase de qualification a eu lieu ce jeudi, à 12h30 (heure de notre pays) contre le Japon.

