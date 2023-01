Venezuela : Un plan pour agresser Nicolas Maduro à la CELAC

Communiqué du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela.

La République Bolivarienne du Venezuela veut souligner tout d'abord l'importance historique et stratégique duVIIe sommet des chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté des Etats Latino-américaine et Caribéens (CELAC) qui aura lieu à Buenos Aires (Argentine) le 24 janvier de cette année. En tant qu’Etat fondateur, nous nous plaçons en première ligne pour prendre soin du succès de notre principal mécanisme d'union et d'intégration régionale en faveur de nos peuples. C'est pourquoi nous voulons notifier le fait que ces dernières heures, nous avons été informés, de manière irréfutable d'un plan élaboré au sein de la droite néo-fasciste dont le but est de mener à bien une série d'agressions contre notre délégation dirigée par le Président de la République Nicolas Maduro Moros. Pour cela, ils prétendent monter un « cirque » regrettable destiné à perturber les effets positifs d'un si important rendez-vous régional et ainsi contribuer à la campagne de discrédit, qui a déjà échoué, qui a été engagé contre notre pays depuis l'Empire Nord américain.

Cependant, face à ce scénario de plans extravagants conçus par des extrémistes de la droite alignés sur des intérêts extérieurs à notre région, et afin de participer au bon développement et au succès du sommet en question, nous avons pris la décision responsable d'envoyer le Chancelier de notre pays, en tant que chef de la délégation, avec les instructions d'élever la voix du peuple du Venezuela devant la plus haute instance de la CELAC et de réaliser les inactions nécessaires entre les 33 délégations présentes à ce rendez-vous à tous les niveaux. Le Gouvernement de la République du Venezuela remercie le président de la République Argentine, Alberto, Fernandez, pour son invitation cordiale et pour sa ferme intention de garantir le succès de cette très importante réunion. Le Gouvernement Bolivarien réaffirme une fois de plus devant les pays membres de la CELAC et devant nos peuples son engagement inébranlable à stimuler l'unité et l'intégration comme voie essentielle vers l'indépendance et le développement de notre région.

Caracas, 23 janvier 2023.

