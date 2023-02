Cuba: Retards  dans la distribution du panier familial normalisé

Les entreprises de gros du système du commerce intérieur distribuent 2 090 tonnes de riz sur les plus de 36 000 qui correspondent à la part du mois. On estime un retard dans la livraison dans les provinces de Matanzas, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba et Guantánamo.

En outre, une livre de riz gratuit est distribuée par consommateur, provenant d'un don, et en parallèle, la distribution du panier familial normalisé commence pour mars.

Les haricots et les pois sont disponibles dans le pays et la distribution progressive des arriérés de livraison est effectuée, avec des affectations dans onze territoires ; les disponibilités sont garanties pour le quota correspondant à mars.

Le sucre sera distribué à partir de la disponibilité existant dans le pays.

L’arrivée tardive de l’importation d’huile comestible a entraîné des retards pour compléter la distribution de le quota correspondant à janvier, qui a été livrée après le mois dans plusieurs localités ; les livraisons sont toujours en cours à Pinar del Río, Ciego de Ávila et Holguín. De même, les livraisons de février, qui seront remises à contretemps, ont été affectées à partir de la mise à disposition du produit dans l'industrie au cours de la semaine en cours.

La distribution du poulet du panier familial normalisé a commencé dans tout le pays.

Le lait en poudre qui complète la troisième dizaine de février est assuré, pour la part des enfants dans les territoires où celui-ci est distribué ; d’autres territoires, principalement de Matanzas à Las Tunas, distribuent quotidiennement du lait liquide aux enfants de plus d’un an, avec les provisions que les producteurs ont réalisées.

La production de compote et de café reprend, ce qui permettra de reprendre les livraisons tardives de ces produits.

Une distribution gratuite de modules alimentaires est en cours pour les familles en situation de vulnérabilité et les femmes enceintes.

La distribution des modules alimentaires provenant de dons se poursuit. Une nouvelle livraison est réalisée à Santiago de Cuba à tous les noyaux, gratuitement et débutera prochainement à Guantánamo et Holguín.

(Avec des informations du Mincin)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

