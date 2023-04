Pérou : Le juge qui a voté en faveur du recours de Pedro Castillo menacé de prison

Le juge qui a voté dans un tribunal en faveur d'un débat sur le recours en habeas corpus présenté par l'ancien président Pedro Castillo est l'objet d'une vague d'attaques et même de demandes d’emprisonnement.

Le magistrat de la cour supérieure de Lima, Andrés Tapia a voté en faveur de l'admission du recours contre la sentence d'une instance inférieure, qui a refusé de le traiter lors d’un débat. Cet appel demande les voix des trois membres de la cour.

Les juges Luciano Cueva et Oswaldo Ordóñez ont voté contre le recours présenté par la fédération des avocats du Pérou alors que Tapia, étonnamment, s'est déclaré en sa faveur, sans qu'on connaisse les raisons des trois.

Un tabloïde défavorable à l’ancien président emprisonné, a affirmé que le dissident « s'est mis du côté de Castillo » et l'avocat d'extrême droite Enrique Ghersi a soutenu que les arguments de Tapia seraient des arguments politiques et a ajouté que le juge n'a pas pris en considération les sentences préalables du pouvoir judiciaire et du tribunal constitutionnel contre l'ancien gouvernant.

« Cette manœuvre judiciaire cherche un retour, par la petite porte, de Castillo au pouvoir, », a ajouté Ghersi qui a participé activement à une campagne pour la destitution du président.

Le juriste conservateur Mario Amoretti a accusé le juge Tapia de soutenir par son vote, l’idée que l'ancien président « est emprisonné injustement, ce qui n'est pas vrai. »

Pour Amoretti, « Les juges qui pensent ainsi devraient être soumis à une enquête de l'Assemblée nationale de justice et du bureau de contrôle de la magistrature. »

Les parlementaires de droite Jorge Montoya et Alejandro. Aguinaga ont été plus virulents. Selon eux, Tapia devrait être arrêté et jugé.

Montoya a soutenu que le juge dissident a appliqué des critères « de claire tendance politique ou s'est trompé de ligne idéologique à suivre. Et s’il est de l'autre côté de la ligne, il doit être arrêté et jugé. »

« Un juge comme celui-ci (Tapia) ne doit pas administrer la justice, il devrait être en prison.»

L'appel de la fédération des avocats sera à nouveau traité lundi avec la participation d'un nouveau juge. Si celui-ci vote contre l'habeas corpus, celui-ci sera rejeté, mais s’il se joint à Tapia, on appellera un autre magistrat dont le vote définira la décision.

Les avocats et les partisans de Castillo disent qu'il a été dépouillé de son immunité, destitué, mis en prison préventive pour 18 mois et accusé de rébellion sans que la procédure constitutionnelle établie pour cela soit appliquée, c'est pourquoi ces mesures doivent être annulées.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/17/peru-piden-carcel-para-juez-que-pide-debatir-recurso-de-expresidente/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/perou-le-juge-qui-a-vote-en-faveur-du-recours-de-pedro-castillo-menace-de-prison.html