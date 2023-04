Chili : Boric annonce une politique pour l'exploitation du lithium

Le président du Chili, Gabriel Boric, a annoncé lors d'une intervention radiotélévisée diffusée jeudi les termes généraux de la politique nationale concernant le lithium qui inclut la création d'une entreprise d'Etat et la collaboration public–privé dans l'exploitation de ce minerai, ont fait savoir les médias locaux.

Le président a parlé des grandes réserves du pays de ce qu'on appelle «l’or blanc» comme d'une opportunité de croissance économique. « Le Chili a l'une des plus importantes réserves de lithium du monde. Un minerai qui, en étant dans les batteries qui fournissent de l'énergie, est un élément clé dans la lutte contre la crise climatique, », a-t-il souligné.

« C'est une opportunité de croissance économique qui se représentera difficilement à court terme. Avec le développement de l'hydrogène vert, c'est la meilleure chance que nous ayons de passer à une économie soutenable et développée. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de ne pas en profiter, », a-t-il ajouté.

Il a expliqué qu'en ce moment, ce métal n'est exploité que dans le salins d’Atacama, au nord du Chili, et qu’il représente déjà 30 % du volume mondial.

Et il a ajouté qu'il existe au moins 60 autres salins et lagunes dans tout le pays et que sur ceux-ci seront réalisés des explorations pour déterminer leur potentiel d'extraction ainsi que les zones protégées où il n'y aura pas d'activité de production.

Boric a expliqué que la politiqsue nationale est basée sur 5 points fondamentaux pour atteindre ces objectifs. Le premier dit que l'État participera à tout le cycle de production de ce minerai et que pour cela sera créée une Entreprise Nationale du Lithium basée à CODELCO et ENAMI, les seules entreprises d'Etat dans le domaine minier.

Le second point dit que l'effort d'exploration, d'exploitation et de valeur ajoutée se fera sur la base de la collaboration public–privé sur laquelle l'État aura obligatoirement tout le contrôle et sur laquelle le privé pourra aspirer au mieux à 49,9 % de participation.

Le troisième point de ce programme est d'avancer dans l'utilisation des nouvelles technologies pour réduire l'impact sur les écosystèmes et encourager l'investissement grâce à un réseau de protection des salins pour respecter tous les engagements des objectifs de 2030.

C'est pourquoi le président a annoncé la création d'un Institut National du Lithium et des Salins consacré à la recherche qui, pour se concrétiser, n’a pas besoin d'une loi mais d’un processus de dialogue avec les communautés et les législateurs, de sorte que quand le projet sera soumis au Parlement, il y aura déjà eu une discussion préalable.

Dans le quatrième point, le président affirme que ce développement se fera avec la participation de toutes les communautés proches des zones d'extraction car ces endroits, « ne sont pas seulement des endroits où il y a du lithium, ce sont des personnes, des communautés, des eaux du désert, des biotechnologies et d'autres minerais, ce sont des maisons de culture millénaire. »

Associatve, il s'est engagé à commencer ce processus par une réunion personnelle avec le conseil des peuples d'Atacama car on prévoit d'entrer dans le salins de Atacama, le seul dans lequel on produit actuellement du lithium au Chili est dans l'exploitation et Thomas des entreprises SQM et Abemarle jusqu'en 2030.

Enfin, le cinquième. Ce sera de encourager non seulement l'extraction et la conservation, mais la production de produits du lithium à haute valeur ajoutée.

« Notre défi est que notre pays devienne le principal producteur de lithium du monde et augmente de cette manière sa richesse et son développement en la distribuant de façon juste en même temps que nous protégerons la biodiversité des salins, » a conclu le locataire du palais de la Moneda.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/21/chile-boric-anuncia-politica-de-explotacion-del-litio/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/chili-boric-annonce-une-politique-pour-l-exploitation-du-lithium.html