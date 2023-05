Cuba: De jeunes étasuniens arrêtés dans les aéroports à leur retour de Cuba

Le People's Forum a dénoncé mercredi sur son compte Twitter le fait que plusieurs membres de sa délégation de jeunes qui sont venus à Cuba ont été arrêtés et détenus pendant des heures par les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis à leur retour.

"Bien que nous ayons voyagé légalement, nous avons été harcelés et arrêtés lors d'un interrogatoire secondaire en arrivant à l'aéroport international de Miami et à l'aéroport international Liberty de Newark (EWR)", ont-ils écrit sur le réseau social.

Et ils ont ajouté: « Nos téléphones ont été enregistrés et saisis par erreur par CBP. » « Ce comportement scandaleux est destiné à nous intimider et à criminaliser notre droit de voyager et d'échanger. Nous exigeons la libération de nos compagnons restants ! Nous ne serons pas déplacés ! Notre engagement à mettre fin au blocus des États-Unis à Cuba ne fera que croître.

De son côté, le président cubain Miguel Díaz -Canel Bermudez a tweeté : « Courage, les gars, nous sommes avec vous. Merci pour votre courage, pour avoir soutenu Cuba et pour avoir affronté dans les propres entrailles du monstre la haine de ceux qui ne peuvent pas supporter que la Révolution cubaine ait le soutien des jeunes plus progressistes. Nous vous envoyons une forte accolade. »

