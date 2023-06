Cuba: Les Etats-Unis réfutent les allégations concernant une base chinoise à Cuba.

Le porte-parole du Conseil de Sécurité nationale nord-américain, John Kirby, a mis en doute le contenu de l’article publié la veille par The Wall Street Journal et a estimé qu’il ne correspondait pas à la réalité.



« J’ai vu ce rapport de presse. Ce n’est pas exact », a déclaré le fonctionnaire à la chaîne de télévision Msnbc.



Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a lui aussi disqualifié l’information.



« Nous n’avons pas connaissance que la Chine et Cuba développent une quelconque station d’espionnage », a-t-il déclaré.



L’article initial, reconnu aujourd’hui comme une fausse information par le gouvernement nord-américain lui-même, avançait que la Chine et Cuba avaient conclu un accord secret qui permettrait à Pékin d’établir une installation d’espionnage électronique sur l’île.



Selon l’article, cela permettrait au géant asiatique de surveiller les communications dans le sud-est des États-Unis.



À la suite des allégations du The Wall Street Journal, le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cossío, les a qualifiées de fausses et a affirmé qu’il s’agissait de calomnies totalement infondées.



Il a qualifié cette information de « totalement mensongère » et a souligné qu’elle était fallacieuse et qu’elle visait à justifier la recrudescence sans précédent du blocus économique, commercial et financier de Washington contre la nation caribéenne et ses campagnes de déstabilisation à l’intérieur de l’île.



Il s’agit de tromper l’opinion publique aux États-Unis et dans le monde, a souligné le diplomate, ajoutant que ce sont des mensonges souvent inventés par des fonctionnaires nord-américains, « apparemment familiers avec les renseignements ».



À cet égard, il a cité en exemples l’histoire des attaques acoustiques présumées contre le personnel diplomatique nord-américain à La Havane, le mensonge sur une présence militaire cubaine inexistante au Venezuela et celui au sujet de l’existence imaginaire de laboratoires d’armes biologiques sur l’île.



« Indépendamment des droits souverains de Cuba en matière de défense, notre pays est signataire de la Déclaration de l’Amérique latine et des Caraïbes en tant que zone de paix, signée à La Havane en janvier 2014. En vertu de celle-ci, nous rejetons toute présence militaire étrangère en Amérique latine et dans les Caraïbes », a-t-il souligné.



La Chine a également demandé aujourd’hui aux États-Unis de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de Cuba et l’a accusé de propager des calomnies.



Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a dénoncé le fait que la diffusion de rumeurs et la diffamation étaient devenues des pratiques très courantes à Washington, s’en servant pour ensuite s’immiscer dans les affaires intérieures d’autres pays.

https://frances.prensa-latina.cu/2023/06/09/la-maison-blanche-et-le-pentagone-estiment-infondees-les-allegations-concernant-une-base-chinoise-a-cuba/