Cuba: L’héritage de Camilo Cienfuegos mis en valeur

La Havane, 28 oct (RHC) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a souligné samedi le courage, l'intrépidité, l'amour de la patrie et la fidélité à la Révolution de Camilo Cienfuegos, à l'occasion du 64e anniversaire de sa disparition physique.

Camilo est le peuple et dans la mémoire du peuple il vivra toujours comme l'un de ses héros les plus aimés, a ajouté le président sur son compte X, anciennement Twitter.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement), Esteban Lazo, a souligné qu'il y a beaucoup de Camilo parmi le peuple quand on apprécie le dévouement, l'engagement révolutionnaire et le patriotisme quotidien des Cubains.

Le vice-président de la République, Salvador Valdés, a décrit le "Seigneur de l'avant-garde" et le "Héros de Yaguajay" comme une figure importante de la dernière guerre pour l'indépendance de l’île.

Il a ajouté qu'il était un chef de guérilla courageux, fidèle au leader historique de la révolution, Fidel Castro, et qu'il vit éternellement dans le cœur du peuple.

En prélude à cet anniversaire, des milliers de personnes ont rendu hommage à Cienfuegos à La Havane la veille, et un pèlerinage est parti de la place de la Révolution José Martí jusqu'au littoral de la capitale, où les participants ont jeté des fleurs dans la mer en guise d’hommage.

Cienfuegos a disparu physiquement le 28 octobre 1959, lorsque l'avion à bord duquel il rentrait à La Havane s'est abîmé dans l’eau.

Sa dépouille n'a jamais été retrouvée, d'où la tradition du peuple cubain de jeter des fleurs à la mer.

Dès le début de la guerre de libération, le seigneur de l'avant-garde - né le 6 février 1932 à La Havane - a commencé à se distinguer par ses qualités en tant que l'un des soldats les plus importants de l'armée rebelle, au sein de laquelle il a atteint le grade de commandant.

Les diplomates se souviennent du héros cubain à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition

Pékin, 28 oct (RHC) Les diplomates cubains en Chine ont rendu hommage aujourd'hui au héros Camilo Cienfuegos, 64 ans après sa disparition physique, lors d'une activité avec une vidéo sur sa vie, un poème récité par des enfants et des fleurs.

Le commandant de l'armée rebelle Camilo Cienfuegos, l'un des protagonistes du triomphe révolutionnaire du 1er janvier 1959 dans l'île, était connu dans le pays caribéen comme le héros de Yaguajay, pour sa direction décisive de la lutte contre les forces de la tyrannie dans cette ville du centre de la nation.

Sa sympathie personnelle, son caractère jovial, sa loyauté et son courage, ainsi que sa capacité à communiquer avec les masses, lui ont valu l'affection et la confiance du leader Fidel Castro et du guérillero argentino-cubain Ernesto Che Guevara.

La veille, des milliers de personnes lui ont rendu hommage à La Havane, dont le président cubain Miguel Díaz-canel.

Un pèlerinage est parti de la Plaza de la Revolución jusqu'au littoral de la capitale, où les participants ont jeté des fleurs dans la mer en guise d’hommage.

Cienfuegos a disparu physiquement le 28 octobre 1959, à l'âge de 27 ans, lorsque l'avion dans lequel il rentrait à La Havane est tombé à l’eau.

Après des jours de recherches intensives, Fidel Castro a déclaré : "Des hommes comme Camilo Cienfuegos sont issus du peuple et ont vécu pour le peuple. Notre seule compensation pour la perte d'un camarade si proche de nous est de savoir que le peuple de Cuba produit des hommes comme lui. Camilo vit et vivra dans le peuple ».

Sa dépouille n'a jamais été retrouvée, d'où la tradition du peuple cubain de lui apporter des fleurs à la mer

(Source:PL).

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/337767-lheritage-de-camilo-cienfuegos-mis-en-valeur-a-cuba