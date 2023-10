Bolivie : Le procureur demande 30 ans de prison pour Jeanine Añez

Le ministère public a présenté lundi l'accusation officielle contre l'ancienne présidente de fait Jeanine Añez, plusieurs de ses anciens collaborateurs et d'anciens chefs de l'armée et de la police pour les massacres de Sacaba et Senkata lors du coup d'Etat de 2019.

Le procureur général de l'État, Juan Lanchipa a fait savoir qu’elle est accusée dans les deux affaires du délit de génocide et qu'on demande une peine maximale de 30 ans de prison.

Lanchipa a expliqué que « Jeanine Áñez avait pris contact avec le haut commandement des forces armées et de la police à l'instant même où les opérations conjointes se déroulaient dans la municipalité de Sacaba. »

Selon le procureur général, ces faits sont « dûment accrédités par les éléments de preuve qui ont été collectés pendant l'enquête et qui maintenant font partie des preuves. »

Selon lui, 180 interviews de membres de l'armée ont été réalisées, 110 de fonctionnaires de la police et on a aussi reçu la déclaration de 120 civils qui ont participé à la marche.

Áñez est accusée des tueries de Sacaba et Senkata:: le 15 novembre 2019, un groupe de marcheurs en provenance du Tropique de Cochabamba a été empêché de passer sur le pont Huayllani, de Sacaba où, selon le procureur, « il fut réprimé violemment par un contingent de policiers et de militaire qui réalisaient des opérations conjointes. »

Selon le procureur, lors de cet évènement, 10 personnes ont perdu la vie à cause de tirs de projectiles d'armes à feu et « beaucoup de gens » ont été blessés dans les mêmes conditions.

Pour l'accusation de l'ancienne président, de fait qui a dirigé le Gouvernement après le renversement du président Evo Morales en novembre 2019, on a aussi recueilli « une quantité considérable de preuves documentaire, 350, parmi lesquels des rapports, des communications, des plans d'opérations, des journaux de campagne, etc… qui seront présentés au procès oral avec 10 protocoles d'autopsie, des rapports médicaux et des historiques cliniques, 18 déclarations d'expert entre autres éléments. »

Les 18 accusés sont accusés de « la commission du délit de génocide prévu et sanctionné dans l'article 138 du code pénal. Pour ceux qui l’ont commis, en vertu de la grave violation des droits de l'homme, principalement du droit à la vie, à l'intégrité personnelle, à la conclusion du procès oral, on demandera une condamnation à la peine maximale de 30 ans de prison. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/fiscalia-acusa-genocidio-senkata-expresidenta-facto-bolivia-20231023-0015.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/10/bolivie-le-procureur-demande-30-ans-de-prison-pour-jeanine-anez.html