Brésil: Le Gouvernement au secours de l'éducation

Par María Josefina Arce

Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a insisté sur le fait que le financement de l'éducation ne devait pas être considéré comme une dépense, mais comme un investissement dans l'avenir du pays. Son gouvernement s'est engagé à allouer davantage de ressources à ce secteur vital du développement du pays et à mettre en œuvre des programmes visant à améliorer la qualité de l'enseignement et à en faire bénéficier les secteurs les plus pauvres de la population.

Il s'agit d'une dette envers les plus défavorisés, qui ont vu leurs possibilités encore réduites sous le régime d'extrême droite de Jair Bolsonaro, mais aussi d'une tentative de relever le niveau de l'éducation, qui a considérablement baissé.

Dans les premiers mois de son troisième mandat, Lula da Silva a présenté la nouvelle politique d'alphabétisation du géant sud-américain, qui vise à garantir que tous les enfants de la deuxième année de l'école primaire apprennent à lire et à écrire.

Selon l'étude d'Alfabetiza Brasil, en 2021, seuls quatre enfants sur dix à ce niveau d'éducation seraient alphabétisés.

Le gouvernement actuel a également lancé le programme d'école à temps plein, qui propose d'augmenter d'un million le nombre d'inscriptions à temps plein dans l'éducation de base.

Selon les experts, cette initiative permet de réduire les taux d'abandon scolaire, d'augmenter le nombre d'emplois et de rapprocher les élèves et les enseignants de l'école. Des études montrent également une réduction des homicides chez les jeunes.

Une autre action a été l'augmentation de 54 % de l'offre de bourses pour la formation des enseignants, y compris pour le programme de formation des enseignants.

L'arrivée de Lula da Silva au Palais du Planalto a également fait la différence dans le domaine de l'éducation, après que son prédécesseur ait négligé ce secteur. Bolsonaro a réduit le budget de l'éducation, ce qui a conduit les jeunes et les enseignants à descendre dans la rue pour protester.

En octobre 2022, quelques mois avant la fin de son mandat, il a bloqué environ 119 millions de dollars destinés à la recherche dans les universités publiques.

Des dizaines de projets essentiels au progrès scientifique et technologique du Brésil sont annulés.

Le gouvernement de Lula da Silva travaille au sauvetage de l'éducation, un domaine qui, selon le président, a subi des attaques constantes ces dernières années et qui, au contraire, devrait être une priorité pour les autorités afin de parvenir à une société plus juste et plus avancée.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/340604-le-gouvernement-bresilien-au-secours-de-leducation