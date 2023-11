Venezuela : Sabotage du système d’électricité en vue du référendum sur l’Essequibo

La Havane, 28 novembre, (RHC)- La vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a dénoncé lundi les plans de sabotage contre le système électrique national, en vue du référendum consultatif du 3 décembre pour la défense de l'Essequibo, territoire de quelque 160 mille kilomètres carrés, en litige avec le Guyana voisin.

À l'issue d'une réunion avec les vice-présidents sectoriels, la vice-présidente a déclaré à Venezolana de Televisión que samedi, à Puerto Ordaz, dans l'État de Bolívar, au centre-sud du pays, les boulons ont été retirés d'une des tours de transmission, ce qui a provoqué sa chute.

Elle a indiqué que grâce aux travailleurs de la Corporation nationale d'électricité, le service a été récupéré de manière péremptoire et a déclaré que cette semaine, la tour sera remise en service.

"Nous nous occupons des services essentiels pour que de tels événements ne se produisent pas, pour que la population soit tranquille et que le 3 décembre, tout le monde puisse aller voter au référendum", a-t-elle souligné.

Elle a annoncé le déploiement de plus de 356 000 militaires et policiers dans tout le pays pour garder les bureaux de vote et assurer le bon déroulement du scrutin.

La vice-présidente exécutive a assuré que rien n'empêcherait les Vénézuéliens d'aller exercer leur droit de vote.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/340610-venezuela-delcy-rodriguez-denonce-des-plans-de-sabotage-en-vue-du-referendum-sur-lessequibo