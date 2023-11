Brésil: Lula n'assistera pas à l'investiture de Milei

Ce qu'ils veulent à Brasilia, c'est rester prudents, car il y a peut-être des moyens de freiner cette vague d'extrême-droite dans laquelle l'Argentine a été plongée. « Je me tortille presque pour que l'Argentine batte le Brésil demain », a déclaré un Bolsonaro exalté.

Le commentaire officiel de Lula Da Silva, sur la victoire de Javier Milei au second tour a révélé l'essence de la diplomatie brésilienne. Il a salué les citoyens argentins : « La démocratie est la voix du peuple et doit toujours être respectée. Mais félicitations aux institutions d'argentines pour la conduite de ce processus électoral. » Au nouveau Gouvernement, il souhaite « des succès » et exprime son désir : « Le Brésil sera toujours prêt à travailler avec nos frères argentins. » Mais, dans ce tweet, il manque un nom et un prénom : ceux de Javier Milei, le prochain président.

Ceux qui ont fêté le choix des Argentins, ce sont les hommes de jaillir Bolsonaro : « l'espoir revient briller en Amérique du Sud, », ont-ils dit. Mais ce que ceux qui révèle l'impact sur l'ancien président, c'est sa communication par Internet avec le prochain occupant de la maison Rose. Grâce à un téléphone cellulaire de dernière génération, Bolsonaro lui a dit : « je suis très heureux pour vous. Cela représente beaucoup pour nous, l'démocrates, qui sommes amoureux de la liberté. » Et pour conclure, il a dit quelque chose de presque impensable : «je me tortille presque pour que demain, l'Argentine batte le Brésil » dans le parti de Maracana.

Mais c’est le conseiller spécial de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, qui a mis le doigt sur les réactions du bolsonarisme. Il les a résumé deux pauvres, guillemets nous reviendrons. » C'est en réalité la plus grande attentes de ce groupe pour qu'il la Victoire de Mille. Il peut représenter, à l'avenir, une possibilité de retour de reprendre le pouvoir. Mais comme les célébrations ont abordés dans l'extrême droite du Brésil, hors de la région, l'impact a été fondamentalement différent : peur et précaution face au nouveau chef de l'État.Le rebond en Europe n’a pas été satisfaisant. Tant et si bien que l’Union européenne a communiqué à la diplomatie d’Itamaraty qu’elle entend définitivement signer le traité avec les changements qui seraient introduits du côté du MERCOSUR le 7 décembre prochain, c’est-à-dire avant la prise de fonctions du président « libertaire ». Ce jour-là, c’est le sommet présidentiel du bloc, à Rio de Janeiro, et c’est encore Alberto Fernández qui y participera.

Au Palais du Planalto, les gestes de "bonne volonté" envers le nouvel establishment politique argentin ne cachent pas « l’effroi, » comme l’ont admis des ministres de l’équipe luliste. Ils avaient maintenu des réunions dans la soirée, dans l'espoir que les votes favoriseraient Sergio Massa bien qu'ils aient su que cette partie se jouait à une voix près. Le fiasco, comme l'a dit Oliver Stuenkel, docteur en politique de l'université d’Essen, « représente un échec pour l'actuel gouvernement brésilien. » « Milei a utilisé le sentiment anti-Brésil pour mobiliser, comme il l’a fait également avec Joe Biden, avec le Chilien Gabriel Boric et avec le Chinois Xi Jinping », explique-t-il. Dans sa vision, c'est « une façon d'utiliser la politique étrangère comme une incitation pour les partisans les plus radicaux. »

Dans les médias brésiliens, on affirme que Diana Mondino, dont on dit qu'elle serait chancelière, cherche des contacts avec le Gouvernement de Lula pour « apaiser » les attentes négatives. Mais il ne sera pas facile d'établir un dialogue si le chef de la Maison Rose insiste à ne pas vouloir parler avec son collègue du Planalto.

Dans l'immédiat, Jair Bolsonaro a été invité à son investiture et Lula Da Silva a fait savoir qu'il ne serait pas présent.

« Je ne pense pas que ce soit un virage à droite de la région. Il y a une alternance très grande dans la région, entre la droite et la gauche, » a conclu le sénateur Humberto Costa, du Parti des Travailleurs.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/20/brasil-lula-no-asistira-a-la-asuncion-de-milei-mientras-bolsonaro-festeja-el-triunfo-de-milei/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/bresil-lula-n-assistera-pas-a-l-investiture-de-milei.html