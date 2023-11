Argentine : Qui est Mariano Cúneo Libarona, le futur ministre de la justice de Milei?

Milei et Cúneo Libarona se connaissent depuis longtemps et on a l'habitude de rappeler que l'avocat a patronné ou défendu le nouveau président dans des affaires judiciaires. On savait que, après l'accord entre Milei et Mauricio Macri après les élections générales du 22 octobre, l'un des noms qui revenait le plus souvent pour occuper cette charge était celui de German Garavano, l'ancien ministre de ce domaine sous le Gouvernement de Cambiemos (2015–2019). Mais on a vu que Milei avait préféré donner ce ministère à quelqu'un en qui il a totalement confiance, car il s'agit d'un domaine sensible à cause de la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Que sait-on de Cunéo Libarona ?

Cuneo Libarona est un nom qui revient dans le domaine judiciaire. Le père du prochain ministre dont le prénom est également Mariano a été procureur de la chambre d'appel de Buenos Aires. Aujourd'hui, son fils est l'un de ceux qui dirigent l'étude juridique que les vieilles générations de la famille ont créée. Son frère Mathias s'occupe également d’affaires là. Toutes membres du barreau de la ville de Buenos Aires.

Diplômé de l'université du Musée social, Argentin,Cuneo Libarona est doyen et professeur de cette institution privée. Il a également suivi des cours de troisième cycle et enseigné à l'Universidad du Salvador, à l'université Pompeu Fabra de Barcelone, à l’universités de Californie (États-Unis) et de Gottingen (Allemagne).

Cuneo Libarona est l'un des avocats de confiance de l'homme d'affaires Eduardo Eurnekian, propriétaire de la puissante Corporación América (qui fait des affaires avec l'État depuis des décennies par le biais de travaux publics) et actionnaire du Groupe América (médias). Milei et Cúneo Libarona ont travaillé ensemble pour Eurnekian au sein de la Corporation et ont forgé une relation d'amitié et de confiance.

Entre les années 90, et les années 2010, Mariano Cuneo Li Barona a été très connu à cause de ses apparition dans les médias dans lesquelles il défendait les riches et les gens célèbre impliqué dans des affaires judiciaires tonitruante. C'était une espèce de star déprogramme de Moreau Vie, précisément sur la chaîne a plus récemment, il fut l'un des membres du programme d'Animales Sueltos conduit par Alejandro Fantino également sur America. De la, il lancer des définitions juridique et faisait des analyses de cas et de fées du calendrier public en relation avec le pouvoir judiciaire et les « loi. »

Parmi les affaires les plus connues auxquelles Cúneo Libarona a été confronté en tant qu'avocat, percevant des honoraires de plusieurs millions de dollars, figure l'"affaire Coppola" des années 90 (pour Guillermo Coppola, l'ex-manager de Diego Maradona). Dans ces années-là, le juge fédéral Norberto Oyharbide, lui aussi sous l'emprise du pouvoir, a fait arrêter l'avocat parce que l'ancien juge Juan José Galeano (garant de l'impunité dans l'affaire de l'attentat à la bombe contre l'AMIA) affirmait que Cúneo l'avait "menacé". Il a été emprisonné pendant un mois.

Il a eu également parmi ses clients des patrons comme Juan Horacio Homs (sorte de prête-nom de Pata Medina, chef de l'Uocra La Plata) et Sergio Taselli (étroitement lié à la famille Kirchner, ancien concessionnaire d'entreprises publiques et cité dans l'affaire des "carnets") ; et des dirigeants politiques comme l'ancien gouverneur kirchneriste de Tucumán, José Alperovich. Dans ce dernier cas, il l'a défendu dans l'affaire où la nièce d'Alperovich l'avait dénoncé pour l'avoir violée.

Aujourd'hui, les frères Cúneo Libarona défendent par exemple Flavio Caputo, le PDG de Caputo Frères, accusé d'avoir prétendument financé Jonathan Morel, le dirigeant du groupe Révolution Fédérale qui a attaqué en 2022 des dirigeants politiques (dont des membres du Front de Gauche) et qui est soupçonné d'instigation à la violence dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat de Cristina Fernández de Kirchner.

Ils défendent aussi des gens qui ont commis décrient contre l'humanité, comme l'ancien policier de Buenos Aires, Enrique, Augusto Bar, qui est en train d'être jugé avec 17 autres personnes à la Plata, dans le cadre de l'affaire des « puits » de Quilmes et Banfield et El Infierno.Il y avait aussi un dix-huitième accusé qui n'entendra pas la sentence parce qu'il est mort: Miguel Etchecolatz.

Entre autres occupations, Cúneo Libarona est également membre du conseil d'administration du Racing Club, une institution d'Avellaneda dont il a tenté de devenir président en 2014 mais a perdu face à Víctor Blanco (l'actuel président).

Avant les élections générales du 22 octobre, l'écrivain et analyste Jorge Asís (également membre de longue date d'Animales Sueltos) avait anticipé la possibilité que l'avocat spécialisé dans les médias devienne ministre de la justice. Son information n’était « probablement pas mauvaise », comme le "Turc" le dit souvent en plaisantant.

Il y a quelques temps, Cúneo Libarona a dit au journal Clarin que Milei l'avait chargé de la rédaction d'un projet de loi pour accorder « l'autarcie financière », à la Cour Suprême de Justice de la Nation, une revendication de la caste judiciaire qui date de plusieurs années, et qui renforcerait de façon exponentielle sa capacité à «rendre la justice » au bénéfice des classes dominantes.

On verra jusqu'où Cunéo Libarona pourra faire avancer toutes les idées que, en d'autres temps, ils ont forgé avec Milei dans les couloirs de la Corporation et de la chaîne América. Ce qui est vrai, c'est que l'ascension de l'avocat à un poste d'État comme celui de ministre de la justice et des droits de l'homme annonce beaucoup de grands débats, pas seulement juridiques.

Il faudra voir si après le 10 décembre, ce ministère changera de nom. Le souhait de Milei et de Victoria Villarruel, certainement, est de gommer la partie « droits de l'homme. » On verra.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/20/argentina-prontuario-quien-es-mariano-cuneo-libarona-el-futuro-ministro-de-justicia-de-milei/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/argentine-qui-est-mariano-cuneo-libarona-le-futur-ministre-de-la-justice-de-milei.html