Cuba: La pensée de Fidel Castro guide la Rencontre internationale des économistes

La XIVe Rencontre internationale des économistes sur la mondialisation et les problèmes du développement, s’est ouverte aujourd'hui en présence de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, sur l’idée que la pensée du Commandant en chef Fidel Castro motivera des débats larges et enrichissants.

Au Palais des Conventions de La Havane se trouvait également Manuel Marrero Cruz, membre du Bureau politique et Premier ministre, et en plus de se souvenir des idées du dirigeant historique de la Révolution sur les défis du monde contemporain, les participants ont consacré une minute de silence aux victimes des agressions sionistes contre le peuple palestinien.

En accueillant des universitaires, des chercheurs, des professionnels et d'autres représentants de 42 nations, Oscar Luis Hung Pentón, président du comité d'organisation du rendez-vous, a déclaré que les problèmes complexes auxquels l'humanité est confrontée obligent à être plus profonds et plus créatifs dans les discussions de cet événement académique qui se déroulera jusqu'à vendredi.

Il a souligné l'assurance que les idées de Fidel, à qui on doit la naissance, en janvier 1999, des rencontres internationales sur la mondialisation et les problèmes du développement, accompagneront les expositions franches des tendances et des pensées les plus diverses, dans l'intérêt de penser à un monde meilleur.

Il a déclaré que, bien que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international n’aient pas participé aux éditions précédentes, les organisateurs de ces rendez-vous sont toujours intéressés par le fait qu’ils assistent aux prochaines éditions.

Hung Pentón, également président de l'Association nationale des économistes et comptables de Cuba et président tournant de l'Association des économistes d'Amérique latine et des Caraïbes, a souligné comment, par rapport à il y a cinq ans, la crise économique mondiale s'est aggravée en convergence avec une incertitude multiple.

Il a mentionné parmi les défis d'aujourd'hui l'augmentation de l'inflation, des niveaux de pauvreté et de la dette externe en particulier celle des pays sous-développés, le ralentissement du commerce international, et la baisse d'ici la fin de 2024 du produit intérieur brut mondial, et que tout cela a un impact sur la vie de millions de personnes.

Il a également déclaré que seulement 25% des objectifs de développement soutenable fixés par les Nations Unies dans l'Agenda 2030, sont en voie mise en œuvre.

A l'ouverture de la rencontre, l'orateur a rappelé que Cuba souffre d'un blocus économique, commercial et financier criminel imposé depuis plus de 60 ans par le Gouvernement des Etats-Unis en plus d'être incluse dans la liste des États qui parrainent le terrorisme.

La docteur en sciences Esther Aguilera Morató, présidente du comité académique, a expliqué qu'avec ses quelque 130 présentations, panels et activités, l'intense programme scientifique fait le tour de l'économie mondiale en temps de crise et traite des systèmes financiers et des défis environnementaux, entre autres sujets.

Les conférences magistrales « Tendances du capitalisme contemporain », « Propositions d’alternatives », de Julio Gambina, président de la Fondation de recherche sociale et politique d'Argentine, et « Evolution de l'économie mondiale et son impact sur l'économie cubaine actuelle », de José Luis Rodríguez, chercheur au Centre de recherche sur l'économie mondiale, ont été très applaudies.

