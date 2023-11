Cuba: Toujours en faveur d'une émigration sûre et ordonnée vers les États-Unis

Cuba a insisté aujourd'hui sur le respect des accords avec les États-Unis pour garantir une migration régulière, sûre et ordonnée, a déclaré Carlos Fernández de Cossío, vice-ministre des Relations Extérieures, lors d'une conférence de presse, après la série de conversations sur la migration qui a eu lieu à La Havane.

Le diplomate a expliqué que la délégation cubaine a confirmé la volonté de l'île de respecter les engagements pris et a manifesté son inquiétude à propos des mesures que le Gouvernement étasunien maintient par décision politique, en mettant un accent particulier sur l'impact du blocus économique, commercial et financier, et les mesures de renforcement extrême appliquées contre la nation caribéenne.

Fernández de Cossío a déclaré que l'inclusion de Cuba dans la liste des États qui parrainent le terrorisme et les effets socio-économiques qui en découlent se traduisent par un encouragement important de l’émigration illégale comme l'ont reconnu plusieurs chefs d'État et membres du Congrès des États-Unis eux-mêmes.

Au cours de la série de conversations sur la migration, la quatrième depuis l'investiture de l'actuel Gouvernement nord-américain, Cuba a confirmé qu'elle rejetait l'octroi de l'asile politique aux États-Unis aux auteurs de détournement d'avions et a insisté sur le fait que des actes illégaux de cette nature peuvent avoir des conséquences dangereuses pour la sécurité nationale des deux pays.

Cuba a rappelé la nécessité de rétablir le traitement des visas pour les non-émigrants à l'ambassade des États-Unis à La Havane et a également souligné l'importance du respect des accords migratoires bilatéraux dans leur intégralité.

C'était un exercice utile, mais il reste beaucoup de travail à faire, a commenté le diplomate, et il a affirmé que la position de Cuba était toujours de respecter les accords bilatéraux.

Pour les États-Unis, Eric Jacobstein, sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des affaires de l'hémisphère occidental du département d'État, a dirigé la réunion aux côtés d'autres autorités liées aux questions d’immigration.

(Avec des informations ACN)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

