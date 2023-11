Discours du Président Hugo CHAVEZ à Mar del Plata

Texte intégral.

Note du traducteur : les points de suspensions, très présents dans le texte, sont un signe de ponctuation, pas l’indication de passages supprimés.

Président Hugo CHAVEZ : Quelle clameur ! Que vivent les peuples de l’Amérique Latine et des Caraïbes !

LE PUBLIC : Viva !

H.C. : Que vive l’Argentine !

L.P. : Viva !

H.C. : Accolade bolivarienne, sanmartinienne, guévariste, péroniste, éviste. Vive Eva Peron !

L.P. Viva !

H.C. : L’eau se retire, notre amie Blanca Chancoso m’a dit qu’il fallait souffler trois fois pour que l’eau se retire, il faut souffler trois fois vers le haut , l’eau s’en va et nous restons ici, nous, les peuples d’Amérique, disant : « Vive la vie ! »

L.P. : Viva !

H.C. : Vive la Patrie !

L.P. : Viva !

H.C. : Vive la grande Patrie !

L.P. : Viva !

H.C. : Je vous salue tous avec une émotion, une affection et une tendresse toute particulière. Comme il y a du monde ici ! Voyez : ces drapeaux brandis à bout de bras ! Une accolade au peuple argentin !... ces drapeaux argentins, ces drapeaux cubains, ces drapeaux vénézuéliens, ces drapeaux uruguayens, ces drapeaux paraguayens, ces drapeaux boliviens, ces drapeaux brésiliens, ce drapeau de l’Amérique grande et unie…

L.P. : applaudissements.

H.C. : Je veux vous saluer tous et toutes et remercier Silvio et tous ces chanteurs qui nous ont baignés de chansons, qui nous ont baignés d’amour, Daniel Viglietti, Silvio Rodriguez, Amaury, tous ceux qui sont venus chanter… Daniel, tous, merci pour ces chansons, merci pour ces vers, merci pour cette espérance et merci à vous pour m’avoir invité à ce spectacle, à cette rencontre des peuples.

Je me sens vraiment honoré d’être ici, d’être ici avec vous, partageant ce jour historique. Salut à Diego Armando Maradona , Le Gosse…

L.P. : applaudissements.

H.C. : Viens ici, Diego, viens, dis quelque chose à ce peuple, Diego.

MARADONA : Je vous aime beaucoup, merci pour votre présence. Jetons Bush dehors !

L.P. : applaudissements.

H.C. : Vive Diego ! Vive Maradona ! Vive le peuple !

L.P. : applaudissements.

H.C. : J’ai assisté à l’entrevue que Diego a eue il y a quelques jours avec Fidel, terrible entrevue qu’il eut avec Fidel Castro…

L.P. : cris, clameurs.

H.C. : Je peux vous dire une chose, en entrant dans le stade, voilà déjà à peu près une heure, il était midi et quelques, on me donne un téléphone, je saluais plusieurs personnes ici, surtout cette jeunesse qui s’agite… Vive la jeunesse !...

L.P. : Viva !

H.C. : Cette jeunesse qui se lève à nouveau de toute part. Là-bas, les quartiers sont debout. Ecoutez, je veux que vous vous rendiez compte d’une chose : Blanca Chancoso a raison, l’eau est partie, vois ; peut-être allons-nous souffler à nouveau…

Bon, j’étais en train de vous dire qu’on m’avait donné un téléphone, une camarade cubaine s’approche et me passe un téléphone, et moi, bon…avec qui vais-je parler, moi ? C’était Fidel.

L.P. : applaudissements.

H.C. : Fidel se trouve depuis le levé du jour sur une chaise que je lui ai offerte, une chaise très commode en bois de saman, car d’ici, nous transmettons en direct pour le monde entier, entre autres pour Telesur, au monde entier. Cet événement historique , ici à Mar Del Plata, atteint le monde entier. Nous allons faire du vacarme dans le monde ! Vive le nouveau monde ! Vivent les peuples du monde !

L.P. : Viva ! applaudissements.

H.C. : Bon, voulez-vous que je vous dise ce que m’a dit Fidel ? Il m’a dit, tout d’abord, qu’il était très ému en voyant cet événement, la marche que vous avez faite depuis ce matin, le Train de l’Alba (1), Maradona est venu dans le train. A quelle heure arrivèrent-ils ? Au milieu de la nuit, dans le train. Comment s’appelle-t-il ? Le train… d’argent , Maradona est venu, comme un machiniste, il est venu directement avec le Train de l’Alba. Bon, Fidel voyait le train et l’aube se leva tandis qu’il voyait le train, votre marche et ce jour historique ici, à Mar del Plata, et bon… quelques commentaires, il m’a chargé de vous saluer et, bien qu’il ne soit pas physiquement ici, il est malgré tout ici avec nous.

L.P. : applaudissements.

H.C. : En outre, savez-vous comment il a pris congé ? Comme je venais d’entrer, je lui dis : « Bon, je te rappelle, » pour qu’il ne me parle pas trois heures au téléphone. Alors, je lui dis : « Vois, je t’appelle plus tard, nous allons prendre congé, j’entre dans le stade » et je lui dis , comme toujours : « Hasta la victoria siempre ! La Patrie ou la mort, nous vaincrons !» et savez-vous comment Fidel a pris congé ? Je vais vous le dire, parce que j’ai entendu sa voix très émue et de plus, comme un tonnerre… il prit congé, la voix prit congé comme un tonnerre qui traversa les Caraïbes , qui traversa l’Orénoque, qui traversa l’Amazone, qui traversa le Rio de la Plata et arriva jusqu’ici, disant : « Chavez, vive le Che, merde ! Vive le Che Guevara ! »

L.P. : Viva !

H.C. : Bien, nous, camarades, compagnons, amis, amies, tous, nous sommes venus ici aujourd’hui pour plusieurs raisons : marcher, avancer, sauter, chanter, crier, lutter… Mais au milieu de toutes ces choses que nous sommes venus faire ici aujourd’hui à Mar del Plata, chacun de nous a apporté une pelle, une pelle de fossoyeur parce qu’ici, à Mar del Plata, c’est la tombe de la ZLEA .

L.P. : clameurs, cris.

H.C. : La tombe de la ZLEA.

L.P. : clameurs, cris.

H.C. : Nous allons dire : « ALCA, ALCA, ALcarajo ! ALCA, ALCA, Alcarajo ! » ZLEA,ZLEA, merde pour la ZLEA !

L.P. : clameurs.

H.C. : Qui a enterré la ZLEA ? Nous, les peuples d’Amérique Latine, nous enterrons la ZLEA aujourd’hui, ici, à Mar del Plata.

ALBA est le nom de l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques conclue entre le Venezuela, Cuba et d’autres pays d’Amérique Latine et le mot « Alba » en espagnol signifie Aube. Ce qui faisait dire à Ricardo Alarcon dans son discours à l’ONU « L’aube se lève au Sud ». ALCA !ALCA !ALCArajo ! mot valise intraduisible en français, formé sur ALCA (nom espagnol de la ZLEA) et « carajo » qui signifie « merde ».

Blanca Chancoso, je la salue et je salue ce qu’elle représente, la dignité des peuples indigènes de ce continent, je la remercie de ses paroles. En outre, Blanca m’a remis une copie des conclusions et des résolutions de ce troisième merveilleux sommet des peuples. Elle m’a apporté ces conclusions et ces résolutions des peuples pour les diffuser et non seulement pour les diffuser mais aussi pour lutter pour elles, pour que les rêves que tant de gens font depuis si longtemps deviennent réalité . De plus , au mieux , quand ce sera à moi de parler , à l’autre

sommet, celui qui va commencer à quatre heures de l’après-midi, à trois heures et demie, j’informerai mes collègues présidents que j’ai reçu ces conclusions. Nous pourrions en faire des copies pour les distribuer là-bas, au sommet des présidents et des chefs de gouvernement, pour que nous soyons tous au courant des conclusions et des résolutions de nos peuples. Je veux saluer aussi un éminent compagnon, combattant indigène aussi, Evo Morales. Il est avec nous, ici, aujourd’hui, au sommet des peuples. Evo, une accolade, viens ici, frère, dis quelque chose à ceux qui sont là .

EVO MORALES : Merci beaucoup, Commandante, mon salut révolutionnaire à tout le peuple anti-impérialiste qui continue cette grande lutte de libération de l’Amérique Latine, merci beaucoup.

H.C. : Merci Evo, cet applaudissement des peuples pour ce grand combattant social, révolutionnaire, qui représente, comme Blanca Chancoso, la souche la plus profonde de nos peuples, de notre race aborigène, Tupac Amaru, Tecun Uman, Guaicaipuro, Atahualpa. Que vivent les indiens d’Amérique !

Nous saluons aussi les organisateurs de ce merveilleux événement . Permettez-moi de les féliciter humblement pour cette démonstration d’unité, unité, unité – disait Bolivar – unité, cela doit être notre devise. Nous ne pourrons battre l’impérialisme que si nous sommes unis, et conduire nos peuples vers une vie meilleure que si nous sommes unis, aussi.

L.P. : applaudissements.

H.C. : Salut aussi à Edgardo de Petri, dirigeant syndical et député national, Miguel Bonasso, député national et organisateur de cet événement avec Edgardo ; Adolfo Perez Estivel, prix Nobel de la Paix, frère et ami, notre Adolfo, une accolade, compagnon, comme dit le tango. Je vais changer un petit mot au tango aujourd’hui, pardonnez-moi, je demande pardon, au lieu de dire « Adios Muchachos », je dis « Salut, Muchachos, compagnons de ma vie ! » , Luis D’Elia , député provincial . Je veux saluer Hebe Bonafini . Merci pour ces messages, pour ces paroles… et à toutes nos mères de la Place de Mai. Vivent les mères de la Place de Mai ! Nous sommes leurs fils aussi. Leurs fils ne sont pas disparus, ils sont devenus un peuple et ils vivent dans le peuple argentin et dans les peuples d’Amérique qui se lèvent de nouveau pour dire non à l’impérialisme, pour dire non au fascisme, non à l’intervention et non à la mort . Rafael Follonier, compagnon, ami et vice-ministre de l’intérieur de la République Argentine… nous saluons Ricardo Alarcon, président de l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire de la République de Cuba et toute la délégation cubaine. Où peut bien être Lazarito ? Où est Lazarito ? Eh bien, Lazarito ! Mon ami, viens ici, Lazarito, je vais vous présenter un ami. Un jour, j’avais une fiancée et lui, il me l’a prise . Lazarito, viens ici, Lazarito, je veux que Lazarito, ce jeune cubain, nous salue. Lazarito, d’abord une accolade…

LAZARITO : Aux frères d’Amérique Latine, un message rapide, comme disait le Commandante, salut solidaire du peuple de Cuba, qui vous aime et vous accompagne et ne vous abandonnera jamais. Vive l’unité latino-américaine ! Vivent les peuples d’Amérique Latine ! La Patrie ou la mort ! Hasta la victoria siempre , frères !

H.C. : Tu me demandes s’il n’y a pas d’autres fiancées pour m’en enlever une de plus. Non, tu m’as enlevé celle que j’avais, Lazarito . Il a des moustaches, Lazarito. Une accolade à toi et à Cuba toute entière. Bon, c’est l’avenir : les enfants et les jeunes sont l’avenir.

LAZARITO : La casquette qui identifie la délégation cubaine… Vous êtes un Cubain aussi, parmi nous.

H.C. : Merci, Lazarito . Je mets la casquette . Nous sommes en train de préparer encore un jeu, ce sera du football : Maradona contre l’équipe de Fidel. Mais toi, tu joues pour moi, parce qu’en baseball, avec Cuba, je me rends…Mais au foot, ce sera la revanche . Abel Prieto, ministre de la Culture de la République de Cuba, nous le saluons, ainsi que tous ceux qui sont venus, les chanteurs, Ali Rodriguez Araque, c’est le chancelier, ministre des Relations Extérieures du Venezuela, avec nous ; Roger Capella, ambassadeur du Venezuela en Argentine, tous, membres du comité officiel qui m’accompagne ; Maria, ma fille, qui est avec nous, vous envoie aussi un salut ; Daniel Viglietti et Victor Heredia, et d’autres musiciens et chanteurs, personnalités spécialement invitées ; mouvements sociaux du continent ; fédérations de Terre et Nourriture (Tierra y Vivienda). Est aussi avec nous le « Front Transversal National et Populaire Central des Travailleurs Argentins », mouvement « Quartiers de Boue », « Parti de la Révolution Démocratique », « Mouvement Territorial de Libération », « Fédération Nationale de Santé », « Mères de la Place de Mai », « Mouvement du Vingt-six Juillet », « Mouvement Péroniste Authentique », « Mouvement des Travailleurs Sans Emploi Eva Peron » . A vous tous une accolade, Compagnons, Camarades, Compatriotes .Bon, ça va être deux heures de l’après-midi, j’ai ici un réveil. Voyez, il est certain que, à propos d’Eva Peron, je deviens chaque jour plus éviste . Je lis Eva,Eva Peron, grande dame de cette terre, inspiration pour les luttes que nous menons et que nous devrons mener.

Ce matin, un journaliste me demandait, alors que j’arrivais à l’hôtel où nous logeons, il me demandait ce que je pensais d’une publication sortie hier, une de ces nombreuses publications qui sortent, surtout celles d’Amérique du Nord. Avant-hier est parue une publication selon laquelle le Pentagone est en train d’établir des plans militaires pour attaquer le Venezuela, ce qui est absolument certain, parce que l’empire nord-américain, dans son désespoir…N’oublions pas ce que disait Mao Tsé Toung, que du point de vue stratégique, l’impérialisme finit par être un tigre de papier, un tigre de papier ; c’est pourquoi il ne faut pas craindre l’impérialisme, nous, les peuples du monde libre, nous avons la capacité de battre mille empires, comme cela est arrivé de nombreuses fois tout au long de l’histoire. Mais l’impérialisme, dans son désespoir, a prétendu pendant longtemps, presque un demi siècle, arrêter la Révolution Cubaine . Mais, comme l’impérialisme nord-américain a échoué dans son essai pour arrêter la Révolution Cubaine, il échouera aussi dans son essai pour arrêter la Révolution Bolivarienne au Venezuela .

L.P. : clameurs.

H.C. : Mais ce journaliste m’interrogeait sur ce sujet, et en outre, je sais que c’est absolument certain, les plans militaires pour attaquer le Venezuela sont en pleine préparation. Maintenant, qu’ai-je répondu au journaliste ? J’ai répondu avec une grande sincérité, si l’impérialisme nord-américain dans son désespoir essayait d’envahir le Venezuela, alors commencerait sur ces terres, la guerre de Cent Ans…

L.P. : clameurs.

H.C. : J’étais en train de rappeler Eva Peron. Eva Peron, quand elle dit , toute digne, toute libertaire, toute patriote… elle lança cette phrase que le peuple argentin connaît mieux que personne mais qu’il faudra répéter une et mille fois sur toute cette terre, du Rio Grande jusqu’à la Patagonie, cette phrase : « La Patrie sera libre ou bien le drapeau flottera sur ses ruines… », mais jamais nous ne serons une colonie nord-américaine.

L.P. : chants.

H.C. : Ce matin aussi, en arrivant à mon hôtel, j’ai rencontré un groupe de personnes, qui doivent être ici sûrement, et je veux saluer l’une d’elle, parce que j’ai parlé avec elle quelques minutes. Elles venaient de San Salvador de Jujuy, elles venaient de là : paysans, agriculteurs, une maîtresse d’école, elle s’appelle Maria Eugenia Villada . Je veux la saluer parce qu’elle m’a donné une accolade interminable et elle m’a parlé de son père, Carlos Eulogio Villada, qui était dirigeant du Parti Communiste Argentin et disparut dans la matinée du 24 novembre 76, dans la ville de San Salvador de Jujuy. Son épouse, Guillermina Castro, et sa fille Maria

Eugenia en gardent la mémoire et moi, je lui disais, non seulement dans la mémoire, mais il est présent ici avec nous et avec tous les disparus des dictatures militaires impérialistes qui assassinèrent ces peuples durant si longtemps.

L.P. : applaudissements.

H.C. : Maria Eugenia, en outre, est chanteuse , elle m’a chanté le Carnavalito . Quebradeño Carnavalito.

Bon, il y a tant de choses à dire ici aujourd’hui, je vous apporte le salut du peuple vénézuélien, une accolade . Le cœur du Venezuela, je l’amène avec moi, seulement pour le partager avec le peuple argentin et tous les peuples de notre Amérique.

Un salut très spécial à la délégation vénézuélienne, des mouvements sociaux qui aujourd’hui, au Venezuela, impulse le mouvement depuis la base , depuis nos racines de la Révolution Vénézuélienne.

Alors, maintenant, écoutez bien, en plus d’enterrer ici la ZLEA, comme nous sommes aujourd’hui en train de l’enterrer, nous, les fossoyeurs ; en plus de cela, je l’ai toujours dit d’abord aux Vénézuéliens, et maintenant j’ose le dire au-delà du Venezuela, nous, les hommes, les femmes de ce temps, du début du vingt et unième siècle, nous avons, compagnes, compagnons, camarades, une double tâche historique. Nous devons être les fossoyeurs non seulement de la ZLEA, parce que la ZLEA fut une des nombreuses propositions, mais cette proposition est vieille … Avant-hier, elle s’appela : « Initiative pour les Amériques », aux environs de 1990 mais déjà au XVIII° siècle, à la naissance de cette grande république, de ce grand état qui ensuite devint un empire et qui naquit avec les serres de l’aigle impérial, lamentablement depuis le début, depuis deux cents ans… Thomas Jefferson, l’un des créateurs de cet état nord-américain l’a dit. Il lança le plan impérialiste, Thomas Jefferson, il dit que les Etats-Unis avaient pour destin « d’engloutir », il l’a dit de cette façon, avec cette expression, « d’engloutir », donc, une à une, les républiques naissantes, auparavant colonies espagnoles. De cette époque vient le plan annexionniste, le plan colonialiste des Etats-Unis. Aussi, nous autres, non seulement nous devons être les fossoyeurs de la ZLEA, mais les fossoyeurs, dans une plus grande dimension, complexité et profondeurs, du modèle capitaliste, néolibéral, qui depuis Washington s’attaque à nos peuples depuis tant de temps.

La bataille de la ZLEA que, comme le disait si bien Hebe Bonafini, nous avons sans doute gagnée, mais, attention, ce n’est qu’une bataille au milieu de tant de batailles qui nous pendent au nez pour toute la vie … Alors, je disais que nous avions une double tâche, enterrer la ZLEA et le modèle économique, impérialiste, capitaliste, d’une part, mais, d’autre part, compagnes et compagnons, nous avons une autre tâche, être les accoucheurs du nouveau temps, les accoucheurs de la nouvelle histoire, les accoucheurs de la nouvelle intégration, les accoucheurs de l’ALBA (Alternative Bolivarienne pour les Amériques) pour les peuples d’Amérique, une véritable intégration libératrice, pour la liberté, pour l’égalité, pour la justice et pour la paix . Nous seuls, unis, pouvons le faire et en plus enterrer le capitalisme pour que naisse le socialisme du XXI° siècle, un nouveau projet historique socialiste. Les peuples d’Amérique pleurent . C’est notre rôle . Je suis sûr que maintenant, en Amérique, est en route le nouveau projet historique du socialisme du XXI° siècle. C’est le ventre de l’Amérique qui l’a engendré . Maintenant, poussons pour le faire naître, pour lui donner la vie, pour l’embellir. Rosa Luxembourg a lancé cette expression « socialisme ou barbarie ». Aujourd’hui, cette expression devient plus dramatique et il faut la répéter « socialisme ou mort », « socialisme ou barbarie ».

Permettez-moi, compagnons, compagnes, frères et sœurs, de réfléchir sur ce point. La construction du socialisme est pour nous une raison de vivre, une impulsion idéologique et politique, mais il faut dire que ce n’est pas seulement cela. Il ne s’agit pas seulement aujourd’hui d’une impulsion politique, morale, éthique, idéologique, beaucoup plus que de cela, il s’agit de sauver la vie sur cette planète, car le modèle capitaliste, le modèle de développement , le modèle consumériste, que le Nord a imposé au monde, est en train d’en finir avec la planète terre et il faut le savoir, nous n’avons aucune planète proche pour y émigrer. Il paraît que la planète Mars était plus près ces jours-ci, me disait ma fille cadette de huit ans, le soir en nous disant bonsoir : « Papounet, mets-toi à la fenêtre pour voir la planète Mars, elle est un peu plus près ». Mais nous savons qu’il n’y a pas de vie sur Mars. Il paraît qu’il y en a eu. Ils ont trouvé des traces, des signaux et même de la vapeur d’eau mais il semble qu à une époque indéterminée, le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale et le Consensus de Washington s’installèrent sur Mars et ils en finirent avec cette planète. Cela pourrait être de la science fiction mais cela vaut bien la peine de lancer cette hypothèse : la planète, notre planète, la seule que nous ayons pour y vivre, nous et les générations futures, nos descendants, est en train d’être détruite sous notre nez par le modèle capitaliste de développement destructeur. Cela est très évident mais les principaux leaders du monde et des pays développés ne veulent pas voir la réalité . La plupart d’entre eux parce que le monde est gouverné par des intérêts économiques, les intérêts économiques des grandes transnationales et nous savons bien comme l’ambition capitaliste aveugle… L’ambition capitaliste empêche non seulement de voir mais encore de sentir et d’avoir une conscience. Moi, chrétien, comme toujours, j’ai dit que le premier grand capitaliste de notre ère fut Judas Iscariote, qui a vendu le Christ pour quelques pièces de monnaie, et le premier grand socialiste de notre ère s’appela Jésus, le Rédempteur, le Nazaréen, crucifié, qui vint annoncer le règne de l’égalité, le règne de la justice et de la paix…

Mais ce n’est pas un mensonge, ce n’est pas l’ exagération d’un groupe de scientifiques en folie, non, c’est visible : les pôles sont en train de fondre. Il y a peu, nous lisions une information d’une revue scientifique prestigieuse, qui dit que s’il n’y a aucun changement, si l’on ne change en rien le maniement des facteurs qui influent sur le climat et le réchauffement de la planète, dans cent ans, l’océan arctique n’aura plus de glace par exemple . Le niveau des eaux des océans est en train de monter, les eaux des océans se réchauffent et les peuples des Caraïbes en subissent une des conséquences, les peuples de l’Amérique centrale, et même le peuple des Etats-Unis : ces ouragans endiablés qui rasent des villages entiers ont plusieurs causes mais la cause première de la furie endiablée et de la force inhabituelle que ces animaux acquièrent aujourd’hui, c’est le réchauffement des eaux des océans. La couche d’ozone continue de s’ouvrir, c'est-à-dire, et ce n’est pas une exagération, que la vie future de la planète est en danger. De cela nous devons nous convaincre et convaincre chaque jour plus de personnes dans le monde parce que seules la conscience et l’action des peuples sauveront la vie sur la terre . Moi, je suis sûr que nous sauverons la vie pour les générations futures et que nous aurons un monde meilleur, que nous aurons un monde meilleur, nouveau et différent . Je suis sûr que nous réussirons mais nous devons nous battre.

L.P. : applaudissements.

H.C. : Il y a peu de temps, je commençais à lire un de ces nombreux livres merveilleux, car il y a de nombreux livres qui sortent et il faut faire des efforts pour éditer beaucoup de livres et les diffuser gratuitement partout. Au Venezuela, nous faisons cela : cette année, nous avons édité plus de vingt-cinq millions de livres totalement gratuits. Cuba, depuis des années, édite des millions et des millions de livres pour que le peuple lise, pour que les peuples lisent, s’informent . Comment ne pas rappeler ici aujourd’hui ce grand homme, notre José Marti ? José Marti l’a dit très clairement : « Etre cultivé pour être libre », un peuple cultivé est un peuple libre.

L.P. : applaudissements.

H.C. : Et des années et des années auparavant, cet autre grand homme, Simon Bolivar, l’avait dit, en montrant le revers de la médaille, l’autre face de la monnaie… Bolivar l’a dit avec une clarté impressionnante : « Un peuple ignorant est l’instrument aveugle de sa propre destruction …» « Un peuple cultivé, a dit Marti, est le bel instrument de sa propre libération… »

L.P. : applaudissements.

H.C. : Il s’agit de sauver la vie, je disais que je lisais Noam Chomsky, c’est un bon écrivain, je vous recommande de lire tout ce qui vous tombe sous la main de Noam Chomsky . Lisez-le, lisez-le, ne dormez pas, ce n’est pas important, le peu de moments libres que vous pouvez avoir, lire, lire, penser, penser et penser, écrire, écrire, écrire.

Noam Chomsky… un de ses livres les plus récents, je ne sais pas si c’est le plus récent, faites attention au titre « Hégémonie ou survie », le problème est très clairement posé, c’est le thème même de Karl Marx : socialisme ou barbarie. C’est la même idée mais Chomsky précise, il est bien clair que cent ans se sont écoulés, Chomsky précise le problème de ce moment historique du monde : « ou l’hégémonie nord-américaine ou la survie de la planète… » C’est l’un ou l’autre. Choisissons les peuples du monde , c’est le destin de nos descendants . Parce que je dis toujours qu’il ne s’agit pas de nous, car nous avons vécu plus mal que bien mais il y a ici nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui sont nés et ceux qui continuent à naître… il s’agit d’eux, hégémonie ou survie, dit Noam Chomsky.

Cela retient mon attention, en voyant la table des matières du livre : un des premiers chapitres ou thèmes qu’il traite ici attira mon attention et j’allai directement voir ce que dit Noam Chomsky car c’est une idée qui retient l’attention. Il parle des deux superpuissances mondiales qui existent aujourd’hui… On a l’idée qu’il n’existe qu’une seule superpuissance, n’est-ce pas ? Cette idée est déconcertante mais je vais voir directement quelle est l’idée que développe Chomsky : il y a deux superpuissances mondiales aujourd’hui sur la planète , l’une menace de détruire le monde, c’est la superpuissance étasunienne ; l’autre superpuissance est en train de naître, mais ce n’est pas l’Union Soviétique . Il ne s’agit d’aucun territoire, d’aucun pays, d’aucun groupe de pays, non, cette autre superpuissance, dit Chomsky, qui est en train de se lever et peut sauver le monde, c’est l’opinion publique des peuples. L’opinion des peuples du monde, l’opinion publique mondiale, mobilisée, consciente . C’est l’heure où les peuples de la terre ont pour mission de sauver la vie sur la planète et de sauver la vie des générations futures, c’est notre rôle à nous de battre l’impérialisme et de battre tous les empires.

L.P. : applaudissements.

H.C. : Là-bas, dans mon village… je suis né, vous le savez, au sud du Venezuela, dans un champ. Je suis un paysan de naissance et d’éducation et là-bas, il y a un proverbe qui dit : « A chaque cochon son samedi. » Ici aussi, nous sommes égaux pour être tous paysans. Bon, à chaque empire son samedi aussi, à chaque empire son samedi…

L.P. : applaudissements.

H.C. : Je ne dis pas que nous soyons samedi, mais nous pourrions être jeudi ou vendredi et nous nous dirigeons à toute vitesse vers le samedi. Nous allons nous proposer comme but de notre vie que lorsque nous devrons partir d’ici, avant que nous partions en tant que génération, il y a ici plusieurs générations, des quadragénaires, des quinquagénaires, des sexagénaires, des octogénaires et jusqu’ici… Lorsque nous autres, comme groupe humain, nous nous convertirons en terre de ces si belles savanes de Mar del Plata que je voyais ce matin en atterrissant ou en eau du Rio de La Plata ou en pierre des savanes du Venezuela ou d’ailleurs, quand nous autres nous partirons d’ici, déjà, l’impérialisme nord-américain, s’il n’a pas disparu, nous devons le laisser comme un véritable tigre de papier et que se lèvent de toute part tous les peuples de la terre comme tigres d’acier, défendant la souveraineté, la vie, la dignité, le futur . Tigres d’acier… les peuples, nous sommes des tigres d’acier. Il n’y a pas d’impérialisme qui ait survécu lorsque nous, les peuples, avons décidé d’être libres et on voit de tous côtés que les peuples ressuscitent . Il faut continuer nos efforts. C’est pour cela que nous sommes ici et que vous… Miguel Bonasso me dit que ça fait une semaine qu’il ne dort pas mais c’est la bataille, c’est la bataille… J’admire les hommes et les femmes qui ont organisé cet événement, j’admire tous ceux qui sont venus en marchant, ceux qui sont venus dans le train de l’Alba, ceux qui sont venus de Jujuy en autobus, vingt-quatre heures, de toute la province de Buenos Aires, de l’Uruguay, du Paraguay, de l’Argentine, du Chili, de la Bolivie, de l’Equateur, du Venezuela, du Brésil, de la Colombie, de l’Amérique Centrale, des Caraïbes, de Cuba, de l’Amérique du Nord… il y aussi des Nord-Américains ici. Je veux saluer la délégation nord-américaine qui est venue à cet événement et je demande pour elle un applaudissement, un applaudissement de reconnaissance et de fraternité pour le peuple des Etats-Unis d’Amérique du Nord. Vive le peuple des Etats-Unis !

L.P. : Viva !

H.C. : C’est un peuple frère. Déjà Karl Marx le disait et il faut le répéter : « Nous devons compter sur le peuple des Etats-Unis pour sauver la planète. » Sans le peuple des Etats-Unis, il serait impossible de sauver la terre . La conscience de Martin Luther King renaît dans les rues des villes d’Amérique du Nord.

L.P. : applaudissements.

H.C. : La conscience de Malcolm X …

L.P. : applaudissements.

H.C. : … et des grands combattants et ce peuple, mélange de latinité, d’afro-américains, de nègres, de blancs, d’indiens .

Il y a peu, j’eus l’occasion, alors que nous étions à l’autre sommet, celui des Nations Unies… on m’invita à visiter des quartiers de New York et nous allâmes dans divers endroits, là-bas, du côté du Bronx. Beaucoup de monde, beaucoup de monde, et surtout beaucoup de pauvres, afro-américains, latinos en grande majorité. Mais aussi des Blancs. Et j’ai vu là beaucoup de conscience, et j’ai vu là beaucoup de jeunes, de femmes, d’organisations populaires, écoles populaires, ateliers populaires ; et je fus très impressionné par la force de ces mouvements populaires des Etats-Unis, les intellectuels, les penseurs, les combattants, pour un commerce juste et pour le respect de la souveraineté des peuples. Il y a une importante recrudescence de la conscience, j’insiste, dans le peuple des Etats-Unis. Dernière heure : on me communique une information de Caracas : il y a une marche à Caracas, plus de 80 000 personnes ont marché aujourd’hui contre la ZLEA, contre l’impérialisme et pour appuyer le Congrès des Peuples .

L.P. : applaudissements.

H.C. : Vive le Congrès des Peuples !

L.P. : Viva !

H.C. : Maintenant, je parlais il y a un moment de la pelle et de l’accouchement, de l’enterrement et de la naissance . Ici, il faut s’arrêter pour penser et travailler beaucoup et agir en conséquence. Disons que nous allons réduire notre champ de vision et laisser pour un moment la vision du monde et l’expression de Chomsky « hégémonie ou survie » . Envisageons notre Amérique et les peuples de notre Amérique. Aujourd’hui, à Mar del Plata, outre ce que j’ai déjà dit et ce qui s’est dit, deux vieux projets sont venus se confronter, deux vieux projets, j’en parlais tout à l’heure en rappelant Jefferson. Il faudrait aussi rappeler cette expression de James Monroe en 1823 : « L’Amérique pour les Américains. » C’était au même moment , que James Monroe lançait l’expression impérialiste : « L’Amérique pour les Américains » mais pour eux, parce qu’ils prétendaient nous enlever le nom d’Américains. Cependant, les hommes et les femmes d’ici, de Mar del Plata et d’ici, de Patagonie, sont aussi américains que ceux de New York, ceux de Washington, ceux de Québec et ceux de n’importe quel coin de ce continent : nous sommes tous Américains.

L.P. : applaudissements.

H.C. : Maintenant, je vais vous parler de deux projets, deux projets qui, depuis là-bas, depuis la pointe la plus au nord du continent américain jusqu’à la pointe la plus au sud, depuis quelques deux cents ans… deux projets viennent se confronter. Ainsi, comme l’ont lancé au Nord Jefferson, Madison, Monroe, ils veulent lancer ici pareillement, dans le Sud, leur projet impérialiste, annexionniste . Et ici, dans le Sud, notre projet a été initié par des hommes comme Miranda, San Martin, Artigas, O’Higgins, Sucre, Bolivar, Manuel Saenz… Des hommes et des femmes de cette terre ont initié un projet voici 200 ans . Nous, Vénézuéliens, sommes déjà en train de nous préparer et nous invitons tous les peuples frères à commémorer sur ces terres, l’année prochaine, en 2006, les 200 ans de l’arrivée de Miranda, le précurseur de la Révolution Sud Américaine . Miranda, caracassien universel , comme l’a dit Bolivar, le Vénézuélien universel et intemporel… Miranda, qui s’est battu, épée à la main, durant les trois grandes révolutions de son temps , car il fut commandant de troupes et combattant durant la Révolution de l’Indépendance des Etats-Unis, il s’est battu à Pensacola, en Floride, dans les Bahamas, épée à la main . Il fut un ami et connut personnellement Washington, Madison, et il a vu comment est née cette union de treize colonies. Miranda a pensé, à partir de là, vers 1784 ; 85 ; 86, il a pensé, donc, et il l’a écrit… que de la même façon qu’était née au nord de l’Amérique l’union qui est aujourd’hui l’Empire, il fallait lutter au sud de l’Amérique pour former également une union de Républiques. Et ce fut lui qui utilisa le premier le nom de Colombie, proposant l’Union Colombienne en mémoire de Colomb, le découvreur. Par la suite, Miranda a parcouru le monde : il passa par Moscou du temps de Catherine la Grande et devint Colonel de Russie . Quelques années plus tard, il apparut en France , prit les armes en faveur de la Révolution Française et fut Maréchal de la France Révolutionnaire, ami de Napoléon Bonaparte. Un jour, Napoléon Bonaparte, en parlant de Francisco de Miranda, a dit que c’était « un Don Quichotte sans folie ». Et Miranda avait 60 ans, ce qui est un âge très avancé pour l’époque, l’espérance de vie étant de 50 ans. En revanche, moi, j’ai 51 ans et je suis un gamin, Madona a fêté ses 45 ans, et c’est un gosse, Bonasso a 59 ans et Eva est une gamine.

Bon, mais Miranda, à 60 ans, après avoir été Commandant de troupes durant la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis, après avoir été Maréchal de la France Révolutionnaire, après être allé à Cuba d’où il a appuyé l’indépendance des Etats-Unis avec beaucoup de Cubains qui étaient partis là-bas…Il y a des gens aux Etats-Unis qui ne le savent certainement pas, la majeure partie de ce peuple ne sait pas…que du sang cubain accourut sur le territoire nord-américain pour lutter contre l’impérialisme anglais et donner à ce peuple son indépendance, depuis que Miranda vint, il y a 200 ans, c’était en 1806, avec trois bateaux, un petit équipage et une imprimerie. Il toucha le territoire des Etats-Unis, il toucha Haïti, qui était déjà libre…le premier territoire libre des Caraïbes et de l’Amérique : la République libre et noire de Haïti…D’ici, nous envoyons au peuple de Haïti notre solidarité fraternelle et de compagnons, peuple haïtien, peuple héroïque, peuple martyre…

L.P. : applaudissements.