Mexique: AMLO et Biden abordent la question migratoire

La Havane, 18 novembre, (RHC)- Le président des États-Unis, Joe Biden, a reçu son homologue mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, vendredi à San Francisco, dans le cadre du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Le président Lopez Obrador a mis l'accent sur leur "coordination" dans divers domaines, notamment celui de la migration. "Nous devons continuer à avancer pour résoudre le phénomène migratoire", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que près de 40 millions de Mexicains vivent aux États-Unis et il s’est prononcé pour une "migration facultative et non forcée ».

Pour sa part, Joe Biden l'a remercié pour son soutien "réel" sur la question de l'immigration et pour son "leadership" dans ce domaine. "Je sais que ce n'est pas facile", a-t-il ajouté.

Il a d’autre part souligné la coopération sécuritaire "côte à côte" contre la criminalité et en particulier contre le fentanyl, une "question" qu'il a également abordée avec son homologue chinois, Xi Jinping, à San Francisco.

Pour sa part, le président Lopez Obrador a affirmé que son gouvernement s'engageait "à prévenir le trafic de drogue et en particulier l'entrée du fentanyl et d'autres produits chimiques ».

Dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre les drogues illicites, Joe Biden a déclaré à López Obrador : "Je ne peux pas avoir de meilleur allié que vous. Je vous remercie ».

Quelques heures plus tard, le président mexicain a évoqué sur les réseaux sociaux la "bonne" réunion bilatérale avec son homologue américain.

"Notre relation est excellente, faite d'amitié, de respect et de coopération. Nous sommes leur principal partenaire commercial, nous progressons dans la résolution du problème de l'immigration et nous sommes prêts à collaborer dans la lutte contre la drogue", a-t-il écrit.

Au cours de la semaine, la Maison Blanche a déclaré que la conversation entre M. Biden et M. López Obrador porterait sur les mécanismes de coopération en tant que partenaires "pour gérer la migration à notre frontière commune et mobiliser une réponse hémisphérique à ce défi ».

La question migratoire a également été l'un des sujets abordés par le président Lopez Obrador avec le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors du dialogue de jeudi.

