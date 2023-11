Mexique: Des médecins cubains aident à soigner les victimes de l'ouragan Otis

Par Roberto Morejón

Au milieu de la croisade du gouvernement mexicain pour soigner les dégâts causés dans l'État de Guerrero par l'ouragan Otis, des médecins cubains se sont distingués par leur modestie et leurs compétences, parmi les plus de 700 qui travaillent dans 10 États de ce pays.

La dévastation de la ville portuaire d'Acapulco et d'autres régions est visible, tout comme la douleur et le traumatisme causés aux familles qui ont perdu des proches et/ou leurs biens, ainsi que les pertes subies par les chefs d’entreprise.

L'ouragan Otis a frappé le continent comme un ouragan de catégorie 5 avec des vents de plus de 200 kilomètres par heure et a causé de graves dommages à la population, d'où l'importance de l'aide actuelle du gouvernement, des compatriotes et des familles.

Dans leurs réseaux sociaux, des médecins cubains qui travaillent sous contrat, principalement dans des zones reculées du Mexique depuis plus d'un an, se sont portés volontaires pour se rendre à Guerrero.

En coordination avec les institutions sanitaires mexicaines et l'ambassade de Cuba, les professionnels en blouse blanche se trouvent déjà à l'hôpital Renacimiento d'Acapulco, incarnant ainsi la solidarité et l'amitié avec le pays.

Ils ont rejoint les plus de 800 professionnels de la santé, y compris le personnel médical d'autres États, qui aident spontanément ceux qui en ont le plus besoin.

Les spécialistes du pays de José Martí se trouvent principalement dans des régions mexicaines très marginalisées.

Le gouvernement fédéral y a investi dans du matériel moderne et des infrastructures modernisées, mais celles-ci sont restées inutilisées en raison du manque de personnel.

Les professionnels envoyés par la plus grande des Antilles ont permis de combler les postes vacants et de soutenir la promotion d'habitudes saines.

Il s'agit de science médicale, d'altruisme et de traitement cordial, toujours en coordination avec les collègues mexicains, conscients de l'utilité de leur service.

Selon la directrice de l'Institut mexicain de sécurité sociale, Zoé Robledo, le travail des médecins envoyés par la nation caribéenne est très apprécié.

Les données de fin septembre font état de plus de 665 000 consultations, 46 000 études spécialisées, 38 000 dialyses et 3 400 interventions chirurgicales complexes.

Fort d'une expérience de plus d'un an dans cette lutte, un groupe de professionnels cubains de la santé s'est rendu dans l'État de Guerrero, malgré les difficultés de communication, de transport et d'approvisionnement rencontrées par le gouvernement fédéral.

