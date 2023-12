Argentine : Les membres du Gouvernement de Milei

Le nouveau Gouvernement comptera seulement 9 ministères. La grande majorité de ceux qui ont été désignés n'ont aucune expérience en gestion publique.

Nicolás Posse, chef de Cabinet,

C'est un ami intime et un homme de confiance du président. C'est pourquoi Javier Milei l’la chargé de la coordination des ministères bien qu'il n'ait aucune carrière politique ni aucune expérience en gestion publique. Son expérience de travail s'inscrit exclusivement dans le domaine privé où se détachent ses charges de direction à la corporation America. Il a fait partie du holding d’Eduardo Eurnekián en 2007 où ils se sont connus et ont créé le lien qu'ils ont jusqu'à présent.

Ingénieur industriel de profession, Posse est diplômé de l'ITBA et a étudié à l'université de Cambridge. Il a travaillé chez Molinos Río de la Plata, Telecom et a été directeur général régional de Red Bull.

Le futur chef des ministres a joué un rôle central pendant la campagne électorale de La Liberté Avance. Pas, seulement en tant que coordinateur des équipes techniques mais comme bras armé politique et pièce clé du financement du parti. Pendant la transition, il a été le seul membre de la petite table qui a accompagné Milei à la rencontre avec Alberto Fernandez dans la propriété des Olives. « C'est une personne d'une intelligence extraordinaire, hyper honnête, avec une furieuse capacité de travail, et, sur toutes les choses, ordonnée, », a souligné le président élu à son sujet.

Karina Milei, secrétaire générale de la présidence

C'est la seule nomination qui n'est pas encore confirmée. « Le chef », comme Javier Milei appelle sa petite sœur, est le bras armé de La Liberté Avance dans l'ombre et une pièce clé du prochain Gouvernement. C'est la personne qui connaît le mieux le président, sa principale conseillère et son réseau de soutien émotionnel.

Parce qu'elle fait profil bas, on sait peu de choses de la vie personnelle de la sœur du président. Jusqu'à présent, on sait qu'elle a étudié la pâtisserie pendant cinq ans et qu’elle a été propriétaire d'une pâtisserie ; que des années plus tard, elle a étudié le marketing et la communication à l'université de Belgrano et les relations publiques à l'Université Argentine de l'Entreprise ; et qu'elle a été responsable d'un atelier de réparation de pneus.

Pour qu'elle puisse devenir secrétaire générale de la présidence, Milei devra annuler un décret signé par Mauricio Macri en 2018 qui a interdit que des personnes ayant un lien de parenté même au second degré avec de hauts fonctionnaires assument cette charge.

Javier Herrar Bravo, secrétaire juridique et technique

Un ancien fonctionnaire de Mauricio Macri aura la responsabilité de protéger la signature de Javier Milei. Il s'agit d'un professeur d'université qui a travaillé comme second de Pablo Clusellas pendant les quatre ans du gouvernement de Cambiemos.

Spécialiste du droit public, Herrera Bravo a eu sa première expérience de militantisme politique au Parti Justicialiste de Buenos Aires pour finir par intégrer, bien des années plus tard, le PRO. Très actif sur les réseaux sociaux, cet avocat a soutenu avec ferveur la candidature à la présidence de Patricia Bullrich et après sa défaite aux élections, il a célébré le pacte d’ Acassuso. « Le pays est en train de traverser une très grave crise et le résultat des élections ne nous laisse que deux options. Beaucoup de choses me séparent Milei, mais tout me sépare de Massa. J'accompagne une fois de plus Macri et Bullrich sur la voie qu'ils proposent dans cette croisade, » a-t-il déclaré à ce moment-là.

Le bureau qu'occupera Herrera Bravo est essentiel car il fournit des conseils juridiques et techniques sur les messages, les lois, les décrets et les décisions administratives. C'est le parapluie dont dispose le président pour se protéger d'éventuelles plaintes ou actions en justice destinées à bloquer les mesures du Gouvernement.

Luis Caputo, ministre de l’Economie

Quand on fait remarquer à Javier Milei qu’il n'a pas de carrière dans l'administration publique, il cite le cas de Lionel Scaloni qui est devenu champion du monde lors de sa première expérience comme DT. dans le récit que répète le président élu se trouve aussi le fantasme d'avoir incorporé à l'équipe économique, le « Messi des finances. » Toto Caputo, ancien ministre de Mauricio Macri, a dirigé les réunions que La Liberté Avance a eues aux États-Unis avec le secrétaire du Trésor et le Fonds Monétaire International (FMI). Après ces rencontres, c'est Milei lui-même qui a annoncé à grand bruit le « succès des rencontres » et son débarquement au Cabinet. Dans les négociations avec le libertaire, Caputo à obtenu le porte-bouton de la Banque centrale, qui est resté entre les mains de son partenaire, Santiago Bausili.

Parmi les antécédents les plus remarquables de l'ancien fonctionnaire macriste figurent le fait d'avoir accepté toutes les conditions imposées par le juge Thomas Griesa dans les négociations avec les fonds vautours, d'avoir été le créateur du « bon à 100 ans » et d'avoir participé à l'endettement avec le FMI. Selon Milei, son ministre de l'économie « s’est payé plus de 15 000 000 000 de dollars » sous la présidence de Macri. Le neveu du patron « Nicky » Caputo a aussi sur son CV le fait d'être apparu dans les Paradis Papers en tant qu'actionnaire d'une compagnie aux îles Caïman et d'être le frère de Rosanna Pia Caputo, suspectée d'avoir financé à hauteur de 13 000 000 de pesos le groupe Révolution Fédérale.

Guillermo Francos, ministre de l’intérieur,

C'est le « ministre politique » du Cabinet. À la différence de ses pairs, c'est le seul qui a une longue carrière politique, une expérience dans le secteur public et a construit tout au long des années de solides ponts avec les dirigeants du péronisme.

Il a débuté son parcours dans les Gouvernements de Roberto Marcelo Levingston et Alejandro Agustin Lanusse, entre 1970 y 1973, après avoir été secrétaire privé du ministère de la justice. Dans les années 90, il était proche de Carlos Menem et a fondé avec Domingo Cavallo le parti Action pour la République. Fin 2000, déçu par la politique et l'effondrement de l'Alliance, il s'est réfugié dans la gestion privée dans le groupe Eurnekian. De 2007 à 2011, il a été président de la banque de la province de Buenos Aires sous le gouvernement de son ami Daniel Scioli. Sous la présidence d'Alberto Fernandez, il a été nommé représentant argentin à la Banque Inter-américaine de Développement (BID).

Il a eu un rôle actif pendant les semaines qui ont précédé l'accession à la présidence de Mylène. Il a réalisé un Red médiatique pour expliquer les grandes lignes de la future gestion, il a fâché Caputo en anticipant un dollar officiel à 650 pesos), il a rencontré les gouverneurs qui étaient en alerte à cause des coupes qu'allait réaliser la Nation et il a donné le ton à Mauricio Macri pour la pression qu'il a exercée sur le cabinet. « Je n'ai pas acheté d'actions du Gouvernement » a-t-il déclaré.

Sandra Pettovello, ministre du capital humain

« je vais être une coordinatrice. Je cherche les problèmes, je les traite et les répare. » C'est ainsi que Pettovello résume sa fonction à la tête d'un super ministère comme celui du capital humain. La licenciée en sciences de la famille de l'Université Australe reconnaît qu'elle n'a pas « l'expertise » nécessaire pour diriger une méga structure qui comprend les secrétariats du travail, de l'éducation et de l'action sociale.

Dans son profil se détachent son militantisme à l’ Ucedé et au PRO ainsi que sa formation de journaliste à l'université de Belgrano, son emploi d'éditorialiste à Radio El Mundo et de productrice de La Cornisa, l’émission de Luis Majul De plus, elle a fait des études de Counseling Psychology à l'école supérieure de psychologie sociale et, comme l’a fait savoir pagina/12, elle s’est spécialisée en Mindfulness, crises vitales et deuils, relations et couple, reiki et neuro-éducation.

À propos des plans sociaux, elle a avancé que « ils ne peuvent pas être touchés sur une longue période », mais elle a indiqué à propos des organisations sociales que son idée est « d’éliminer les intermédiaires qui rendent des personnes esclavages. » De même, elle a défendu la mise en place d'un système de vouchers pour l'éducation et la santé.

Diana Mondino, chancelière

Pour conduire les affaires étrangères du prochain Gouvernement, Javier Milei a choisi une femme qui reflète en grande partie sa tendance idéologique. Une économiste qui ne trouve pas « assez de bénéfices » dans le fait que le pays intègre le groupe des BRICS et qui pense que le pays doit concentrer son énergie pour intégrer l'OCDE. Au-delà de sa vision de fond, la diplômé de l'université de Cordoba s'est écartée des différends que Milei a eus avec le Brésil et la Chine pendant sa campagne électorale et a fait un effort notable pendant les dernières semaines pour créer des liens avec les deux principaux partenaires commerciaux de l’Argentine.

Sur la question des Malouines, la future chancelière et alignée sur la position historique britannique. Elle défend « l'autodétermination » des kelpers sous prétexte « qu’on on ne peut imposer aucune décision à d'autres personnes, ni aux Argentins, ni à personne. »

Dans l'esprit des privatisations, Mondino propose que les travaux publics soient financés par de grandes entreprises. C'est là qu'elle a passé une grande partie de sa carrière en intégrant des directoires de firmes comme Pampa Energie et Loma Negra. Toute sa carrière professionnelle s'est déroulée dans le secteur privé. Ses deux plus longues expériences de travail ont été au centre d'études de macro-économiques d'Argentine (CEMA), et dans l'agence de notation étasunienne Standard & Poor’s.

Mariano Cúneo Libarona, ministre de la justice

Reconnu pour son haut profil médiatique, c'est avocat pénaliste est devenu célèbre dans la sphère publique dans les années 90 pour avoir été l'avocat de Guillermo Coppola dans la fameuse affaire de la jarre contenant de la cocaïne et pour avoir défendu Amira et Emir Yoma - beaux-frères de l'ancien président Carlos Menem - accusés de trafic de drogue et d'armes. En 1997, il a été emprisonné pendant 32 jours dans l'affaire AMIA, avant d'être acquitté. Plus tard, il a participé à des affaires telles que Time Warp et Carnets de notes en seigle et a été l'avocat de l'ancien gouverneur José Alperovich, accusé d'abus sexuels.

Fils de l'ancien procureur de la chambre d'appel de Buenos Aires, le futur ministre de la justice a fait ses études à l'université du Musée Social argentin. Le président élu l'a connu comme tant d'autres à la corporation América. Dans le holding d’Eduardo Eurnekian, Cúneo Libarona était en charge des affaires juridiques, et conseillait le patron sur ses investissements, sur ses analyses de politiqsue et de risques. Au sujet de ses nouvelles responsabilités, il a affirmé que Milei lui a commandé de rédiger un projet pour donner une autarcie financière à la cour suprême de la nation. De plus, il a déclaré à la presse qu'il avait promis une grande réforme judiciaire, de mettre fin « aux opérateurs judiciaires » et de « dépolitiser » le pouvoir judiciaire.

Patricia Bullrich, ministre de la sécurité

Pour prendre soin des Argentins, le président élu a été séduit par la doctrine Chocobar. Après l'avoir accusé d’avoir mis des bombes dans des jardins d'enfants dans les années 70, Milei a choisi Bullrich pour occuper ce ministère. « Nous avons fait table rase », a dit le libertaire à propos des graves accusation qu’il avait lancées pendant la campagne. L'ancienne candidate à la présidence a ravalé sa fierté, accepté sa défaite et reviendra prendre les rênes du ministère tu lui as donné une notoriété publique à cause des politiques répressives qui ont provoquer la mort de Santiago Maldonado et de Raphaël Nahuel.

Dans la carrière politiqsue en zigzags figure son militantisme à Montoneros et son passage par le péronisme d’Antonio Cafiero d'abord et de Carlos Menem ensuite. De plus, on se souvient de s on action au ministère du travail de l'Alliance où elle a retiré 13 % aux retraités et de la politique de main de fer qu'elle a menée au ministère de la sécurité sous la présidence de Mauricio Macri.

Éloigné de son camp, l'ancien président affirme qu'il a été écarté du cabinet et que les arrivées de Bullrich et Caputo se sont faites en « termes personnels ». En guise de compensation, la future ministre a promis au libertaire de le doter d’alliés PRO au Congrès de la Nation.

Luis Petri, ministre de la Défense

A cause de ses liens avec la caste familiale, Victoria Villarruel avait tout pour contrôler le domaine de la défense. Milei le lui avait même promis pendant la campagne, mais le pacte avec Bullrich a provoqué la désignation de Petri et la vice-présidente a été une fois de plus reléguée.

C'est avocat est un partisan des politique répressives et ne le cache pas. À plus d’une occasion, il s'est montré très proche des idées de Nayib Bukele, le président du Salvador tristement célèbre pour les tortures auxquelles il soumet les personnes privées de liberté. De plus, il a été l'un des principaux promoteurs de la réforme du code pénal de tendance punitive qui a été approuvée en 2017 et, en tant que député, il a présenté un projet de loi destiné à interdire aux étrangers d'accéder à la santé et à l'éducation publique en Argentine au cas où il n'y aurait pas de réciprocité avec leur pays d'origine. Sur la même ligne, il soutient qu'il faut expulser les étrangers qui commettent des délits dans notre pays.

Concernant le rôle des forces armées, le dirigeant de l’UCR a envisagé que l'armée puisse participer avec les forces de sécurité à la lutte contre le trafic de drogue.

Guillermo Ferraro, ministre des infrastructures,

Ce sera un autre « super ministre ». Il aura dans son orbite trois domaines clés : le transport, les travaux publics et les communications. C’est le « modèle chilien » qu'admirent Milei et Posse qu'il prétend développer. « Le point de vue que nous avons est que l'État doit réduire sa participation dans l'économie pour donner de l'espace au secteur privé, » affirme la personne qui aura en charge les travaux publics du pays.

Pour lui, le fait que l'État ait construite gazoduc Nestor Kirchner est une erreur : « Ni moi, ni personne qui payons des impôts n'utilisons ce gazoduc, », a-t-il déclaré il y a quelques jours sans tenir compte de l’économie de plus de 4000 000 000 de dollars par an qu'il va générer à cause de la substitution d’importations.

Malgré sa dévotion au monde privé, Ferraro a fait ses études à l'université de Buenos Aires où il a obtenu quatre titres : il a un diplôme d’administration, il est comptable public, docteur, en sciences économiques et il a un diplôme d’ingénieur en systèmes.

Pendant la campagne électorale, Milei lui a confié la responsabilité de coordonner le contrôle de La Liberté Avance. « Il a été impeccable »,a-t-il remarqué avec fierté.

Mario Russo, ministre de la santé

Pour la ministre du capital humain, Sandra Pettovello, avoir en charge le domaine de la santé était excessif. C'est pourquoi elle s'est battue jusqu'au dernier moment contre le souhait de Milei et a obtenu que la santé continue à être un ministère. À la tête de ce ministère se trouvera le cardiologue Mario Russo. Diplômé de l'université de Buenos Aires, il a une grande expérience dans le domaine sanitaire et est reconnu pour son action de presque 10 Ans au FLENI.

Dans la gestion publique, il a occupé la fonction de secrétaire à la santé dans les municipalités de Saint Miguel, sous la direction de Joaquín de la Torre et de Morón sous la gestion de Ramiro Tagiiaferro. Dans cette dernière municipalité, il a également été secrétaire du gouvernement. Alors que Maria Eugenia Vidal était gouverneur de Buenos Aires, il a été sous-secrétaire de la coordination des politiques sanitaires et de la planification et depuis 2020 jusqu'à la moitié de l'année dernière, il a été directeur des affaires gouvernementales en AySA, un organisme dirigé par Malena Galmarini.

Russo, de plus, a développé le service de cardiologie de l’hôpital Polo Sanitario appartenant à la municipalité des Malouines argentines et a été directeur du cours de cardiologie clinique de la société Argentine de cardiologie.

Secrétariat et autres organismes

À l'intérieur du ministère du capital humain se trouveront le développement social, le travail et l'éducation. Le pédiatre Pablo de La Torre sera secrétaire au développement social après avoir été conseiller et secrétaire à la santé, à l'enfance et à la famille de San Miguel où son frère Joaquin a été intendant. Le travail reviendra à Oma Yasin, un ancien fonctionnaire du ministère dirigé à l'époque par Jorge Triaca sous la gestion de Cambiemos qui cherchera à avancer dans un plan de « modernisation du travail » tandis que le professeur de l'UCA défenseur de la gestion privée de l'éducation Carlos Torrendell sera le secrétaire à l’éducation.

Pour sa part, le ministère des infrastructures en charge de Guillermo, Ferraro, réunira les transports, les travaux publics et les communications. Bien que cela ne soit pas encore officiel, le secrétariat au logement fera partie de ce ministère et sera dirigé par Iván Kerr, l'ancien ministre du développement urbain et du logement de Macri. Le secrétaire aux transports de Cordoba, Franco Mogetta, remplira la même fonction au niveau national, dans le cadre des noms que Juan Schiaretti a réussi à placer dans le nouveau Gouvernement. Les travaux publics seront sous la responsabilité directe de Ferraro.

Un autre des domaines sous l'influence de Cordoba sera l’ANSES dont le directeur, l’économiste Osvaldo Giordano, vient d'occuper le ministère des finances de Cordoba. L'avocate fiscaliste Florencia Misrahià a été placée la tête de l'AFIP. Au secrétariat pour les médias se trouvera Belén Stettler Wiertz et le porte-parole du président sera Manuel Adorni. De plus, l'actuel secrétaire à la promotion touristique du Gouvernement sortant Yamina Martinez sera à la tête du tourisme, de l'environnement et des sports.

L'énergie et les mines resteront finalement dans l'orbite de l'économie. Eduardo Rodriguez Chirillo occupera le poste concernant l'énergie et Sergio Arbeleche, un avocat spécialisé qui a conseillé de grandes entreprises comme Barrick sera responsable des mines. Fernando Vilella sera à la tête du secrétariat à la bio-économie et a indiqué qu’il viserait la déréglementation en matière de retenues. Et le producteur de théâtre Leonardo Cifelli sera le secrétaire à la culture.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/10/argentina-el-quien-es-quien-del-gabinete-de-javier-milei/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/argentine-les-membres-du-gouvernement-de-milei.html