Argentine : Milei recevra une délégation du FMI pour renégocier la dette

Le porte-parole de la présidence de l’Argentine,Manuel Adorni, a annoncé que, jeudi prochain, des fonctionnaires du Gouvernement recevront une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) pour rediscuter de la dette que le pays a envers cet organisme.

« Le chef de cabinet (Nicolas Posse) et le ministre de l'économie (Luis Caputo) vont recevoir cette délégation pour renégocier l'accord qui est virtuellement caduc, » a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Ce sera la première rencontre officielle du FMI à Buenos Aires avec le nouveau Gouvernement argentin qui a été investi le 10 décembre.

La dette, contractée sous la présidence de Mauricio Macri (2015–2019), frôle les 45 000 000 000 de dollars et représente le montant le plus élevé que l'organisme a accordé dans son histoire.

La rencontre avec le EMI a un caractère d'urgence puisque le 9 et le 16 janvier, l'Argentine doit payer 900 000 000 de dollars, et le président a averti qu'il n'a pas les ressources pour cela.

D'autre part, Adorni a invité les dirigeants politiques, syndicaux et des mouvements citoyens en général à faire partie du changement que propose Milei, basé sur un dur ajustement des dépenses publiques et la dérégulation totale de l’économie.

« Celui qui ne l'accompagne pas, ce sera parce qu'il considère effectivement que la moitié du pays pauvre, 5 000 000 d'indigents, l'absence d'emplois et de salaires et être éloigné du monde est la bonne voie. Comme, pour nous, ce n'est pas la bonne voie, nous invitons tous ceux qui veulent à se joindre à un pays plus normal, », a-t-il affirmé.

