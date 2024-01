Équateur : Daniel Noboa justifie sa proposition de consultation populaire

La Havane, 4 janvier, (RHC)- Le président équatorien, Daniel Noboa, a justifié mercredi sa proposition de référendum.

Dans un message à la télévision nationale, le président a affirmé que la consultation populaire se concentrerait sur trois objectifs : l'intervention des forces armées dans la lutte contre la criminalité, le soutien au système judiciaire afin que les criminels condamnés reçoivent des peines plus lourdes, et la promotion de l'emploi par le biais de nouveaux contrats et d'activités économiques.

Le peuple équatorien a insisté sur la nécessité d'un changement, et ce changement ne peut se faire sans unité, a déclaré Noboa dans sa brève allocution.

Pourtant, il n'a pas mis l'accent sur les 11 questions auxquelles les citoyens devraient répondre et qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

L'ancien président, Rafael Correa, a qualifié d'inopportune la proposition de réforme de Daniel Noboa. Il a averti que l'une des questions qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux est liée à la réactivation des casinos, des salles de jeux, des boutiques de paris ou des entreprises dédiées aux jeux d’argent.

"S'il y a une chose qui attire le crime organisé, c'est bien le blanchiment d'argent, et c'est dans les casinos que l'on blanchit le plus d'argent. Ce sont des questions extrêmement dangereuses alors que le principal problème du pays est la violence", a-t-il déclaré.

Une fois que le tribunal aura confirmé qu'il a reçu l'ordre du jour, il disposera de 20 jours pour prendre une décision.

L'absence de réponse sera considérée comme un avis favorable et le Conseil national électoral devra organiser le processus électoral.

Appeler les Équatoriens aux urnes pendant les 100 premiers jours de son mandat était l'une des promesses de campagne de Daniel Noboa.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/343608-equateur-daniel-noboa-justifie-sa-proposition-de-consultation-populaire