États-Unis : Conflit entre l'état du Texas et le Gouvernement de Biden pour le contrôle de la frontière avec le Mexique

Assumant les attributions qui sont de la compétence des autorités fédérales, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a ordonné à sa garde d'État de prendre le contrôle de la frontière en installant des barbelés et en arrêtant des milliers de migrants qui cherchent à traverser le parc Shelby dans la ville d'Eagle Pass.

Washington a répondu par un ultimatum exigeant que la garde du Texas se retire et laisse la frontière aux mains des garde-frontières, un organisme compétent selon la loi de ce pays, comme l’a confirmé récemment la Cour Suprême dans une sentence.

Le gouverneur du Texas, sous la protection de la Constitution locale, allègue que son état a le droit de défendre ses frontières de ce qu'il appelle une « invasion » de migrants.

« Le Gouvernement fédéral a brisé le pacte entre les États-Unis et les états. Le président Joe Biden s'est refusé à faire respecter ces lois et les a même violées. Le résultat est qu'il a pulvérisé des records d'immigration illégale, », dit le communiqué du gouverneur Greg Abbot.

Intensification du conflit

Ce qui a aiguisé encore plus le conflit, c’est que les gouverneurs républicains de 25 états se sont joints au Texas et ont envoyé des troupes sur la frontière, comme l'a fait la gouverneur de l’Arkansas. L'ancien président Trump et des secteurs d'extrême droite ont également manifesté leur soutien à Abbott.

Le procureur du Texas, Ken Paxton, a aiguisé le conflit en déclarant qu’il ne laisserait pas entrer les garde-frontières dans le parc Shelby.

Bien qu'il y ait dans l'histoire des États-Unis des cas d'affrontement entre les gouverneurs des états et le Gouvernement fédéral, dans ce cas, il pourrait y avoir un affrontement entre les deux gardes. Après cela, sur les réseaux sociaux, on a enregistré des mouvements inhabituels de troupes arrivant à la frontière.

Plusieurs analystes pensent qu'un conflit de cette ampleur ne s'est pas présenté depuis l'époque de la désagrégation, pendant les années 50 et 60, une époque pendant laquelle Washington a dû intervenir et démanteler des gardes des états accusées de sédition.

La migration illégale continue à augmenter

Les chiffres officiels indiquent que 2 200 000 migrants sont arrivés à la frontière l'année dernière sur lesquels près de 472 000 ont été déportés ou expulsés. Seulement en décembre dernier, 300 000 migrants ont été arrêtés dans les passages illégaux, un chiffre record. La frontière entre le Mexique et les États-Unis est l’une des plus dangereuses du monde. L'année dernière, 560 personnes ont perdu la vie en cherchant à entrer sur le sol des États-Unis. Au milieu du conflit à Eagle Pass, ces jours-ci, deux enfants et leur mère sont morts noyés en tentant de traverser le Rio Bravo.

Le Gouvernement de Biden met au point une loi destinée à durcir les politiques migratoires avec une augmentation des douaniers et du personnel judiciaire d'immigration. Il envisage aussi la fermeture des frontières en situation d'urgence ou de « saturation. »

Quel importance a l'état du Texas ?

Le Texas est l'un des états les plus important pour l'économie des États-Unis, puisqu'il apporte 9 % du pays PIB. En plus, il concentre la production de pétrole de ce pays et c’est le troisième producteur mondial de pétrole après la Russie et Arabie Saoudite,

De même, le Texas abrite les principales plate-forme de fabrication de missiles avancés comme Starbase SpaceX.

Si le Texas était un pays indépendant, avec un PIB de 1 000 800 000 000 000 de dollars, il serait la 12e économie du monde avant la Corée-du-Sud, le Brésil, l'Australie, la Russie et l’Espagne.

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/01/30/estados-unidos-conflicto-entre-estado-de-texas-y-el-gobierno-de-biden-por-control-de-la-frontera/

