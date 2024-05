Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Gouvernement des États-Unis et la contre-révolution cubaine travaillent sans relâche à la destruction de toutes les sources de devises pour Cuba. L'une d'entre elles est le tourisme. Au premier trimestre de cette année, le nombre de personnes qui ont visité l’île, bien qu'il soit très loin de celui qui existait avant la pandémie, a augmenté de 7,5 %.

C'est une guerre, et il y a des criminels que nous s n'allons pas cesser de signaler.

Objectif objectif 1 : le tourisme canadien

Le tourisme en provenance de la Russie est le plus important, il a doublé ses chiffres en un an. Dans la situation internationale actuelle, il ne semble pas possible d'améliorer le tourisme russe. Mais on peut améliorer celui du Canada, principal marché qui représente presque la moitié du total de touristes qui se rendent dans l'île. Ce n'est pas par hasard que chaque jour, nous pouvons lire une ou plusieurs informations sur des touristes canadiens insatisfaits dans des médias digitaux financés par le Gouvernement des États-Unis et reproduis par les médias internationaux.

ne deviendrait pas une plainte indigné sur les réseaux sociaux, mais qui, du moment qu'elle se passe à Cuba, deviennent des histoires de « terreur » ou de « cauchemar. » « Des touristes canadien vivent une histoire de terreur dans un hôtel de Varadero, » est l'un de ces nombreux titres. Une terreur consistant dans le fait que « des ascenseurs étaient hors service », les « toilettes défectueuses », des « dalles de plafond cassées », de « couloirs sombres » et qu'il y avait des « taches sur les murs », qui « n'ont rien à voir avec les belles photos diffusées ». Du marketing trompeur inventé, apparemment... par les communistes !

Objectif 2 : le tourisme européen

Le tourisme européen est aussi l’un des objectifs visés par le Gouvernement des États-Unis et ses « coopérants nécessaires. » Depuis janvier 2021, Washington exige des citoyens européens un visa pour entrer sur son territoire si auparavant, il s'est rendu à Cuba. La conséquence : le tourisme espagnol, par exemple, est passé du cinquième rang au neuvième.

Mais cette politique de chantage mafieux envers les citoyens de l'Union européenne n’est condamné dans aucun de ses médias. « Un couple d'Espagnols demande de l'aide pour ce qui leur est arrivé après s'être rendu à Cuba : « Nous avons un problème, », titrait le journal ABC. Il racontait le cas de personnes qui, après avoir fait du tourisme sur l'île, vont devoir maintenant annuler leur voyage aux États-Unis parce que leur rendez-vous pour obtenir le visa est dans 700 jours ! Mais ni ABC ni le reste des médias espagnols ne voient cela comme une restriction des libertés. Au contraire, le ton est celui de la justification : « Les États-Unis peuvent t'interdire l'entrée dans leur pays si tu t’es rendu » dans l'un des « Etats destination », expliquait le journal en question. Peut-on imaginer ce qu'il dirait si une telle mesure était adoptée par Cuba ? Il n'y a aucun doute qu’il dirait que « le régime castriste interdit l'entrée à ceux qui se rendent chez « l'ennemi ».

La campagne contre le tourisme européen à Cuba, paye aussi des fanatiques d'extrême -droite pour perturber les foires de promotion du tourisme cubain. Son récit est que ce qui là, est « vendu de Cuba n'est pas la réalité. » (quelque chose qui semble être une exclusivité des foires du tourisme cubain), et et que les revenus « finissent dans le porte-monnaie de l'élite castriste. » C'est grâce à ce même message que la Maison-Blanche persécute et détruit les accords médicaux internationaux de Cuba qui, pendant ces dernières années, ont apporté des revenus pour soutenir le système public de santé dans l'île : que ce sont des « affaires » du « régime. » Mais, bien qu'aujourd'hui personne–y compris des services de renseignement des États-Unis.–n'aie pus présenter une seule preuve, pas une seule, de ces « affaires », ce récit mensonger parcourt la presse internationale.

Objectif 3 : le tourisme argentin

Le tourisme provenance de l'Argentine a augmenté de 44 % au premier trimestre, ce qui en fait un objectif clé de cette campagne à laquelle collabore directement le Gouvernement d’extrême-droite et pro-yankee de Javier Milei.

Il y a quelques jours, la Cubana de Aviación a dû annuler ses vols entre la vanne et Buenos Aires par scan Argentine, on refuse de lui fournir du combustible en application des « mesure de blocus des États-Unis. » Mais que lisons-nous dans les titres d'une certaine presse ? Que « des passagers argentin sont restés « bloqués » à Cuba, faute de combustible pour les avions », ou que « la Cubana de Aviación rend les fournisseurs responsable de ne pas leur donner de combustible. Des titres qui camouflent le crime et cachent le criminel.

Souvenons-nous que les revenus du tourisme non seulement font manger les familles de 73 000 travailleurs du secteur aussi bien dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées. De plus, les bénéfices et les impôts des hôtels et des restaurants servent à importer les aliments du panier de la ménagère que reçoit toute la population ou les matériaux de construction des logements.

C'est pourquoi la campagne contre le tourisme et, en réalité, une campagne dessinée à créer la fin à Cuba, comme la campagne contre la coopération médicale est destinée à créer une crise sanitaire sur l’île.

