Amérique latine: La géopolitique des corporations

Par Héctor López Terán

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Les corporations nord-américaines alliées avec l'État et entre elles viennent articuler à nouveau la structure industrielle pour répondre à la demande d'interne de fournitures et de produits nécessaires à la sécurité nationale des États-Unis face au déploiement de l'économie chinoise.

Le Gouvernement de Joe Biden, en réponse, déploie des stratégies de renforcement des chaînes de fournitures étasuniennes dans les domaines névralgiques pour son économie et sa sécurité nationale ( Maison-Blanche, 2021). Les exercices de coordination illustrent un projet d'unification contrôlée du processus industriel pour récupérer du terrain face à la domination chinoise du marché mondial ( Maison-Blanche, 2022).

En coulisses, l'État nord-américain encourage le développement des matériaux nécessaires à la production nationale grâce à des incitations fiscales et financières destinées aux grandes entreprises. La recherche de la production interne contre la dépendance et le contrôle extérieur dévoile le fond des stratégie économiques développées ces dernières années. Éviter les mésaventures quand tu lui pendant les années critique de la pandémie de Covid–19, et dans les coulisses, par exemple, de la loi de chips, qui stimule la production de semi-conducteur dans le pays pour diminuer la dépendance envers la production taïwanaise (CHIPS and Science Act of 2022). Ainsi, le lien public–privé est destiné à augmenter la compétitivité sur le marché mondial, à stimuler la production interne et à disputer le terrain perdu sur l'économie mondiale.

Les stratégies de la politique nord-américaine, loin du discours libéral peux, les États-Unis tiennent hors de leurs frontières s'inscrivent dans un nouvel ordonnancement stratégique des industries fragmentées en fonction du coût–bénéfice et de la rentabilité financière à court terme des décennies précédentes. Dans leur impatience à rétablir leur domination sur le terrain mondial par rapport à la Chine, leurs stratégies sont destinées à surmonter la carence de fournitures naturelles–beaucoup d'étant des minéraux–pour le développement de leur économie, de leursinfrastructures, de leur sécurité nationale et des énergies renouvelables (U.S. Geological Survey, 2022) grâce à des politiques internes qui entrelacent différents secteurs industriels. État et entreprise envisagent de reconfigurer le réseau industriel découlant du modèle de gouvernance patronale financier qui a fragmenté le processus de production tendant à générer plus de rendement dans la sphère financière avec des conséquences graves sur l'économie réelle (Durand & Gueuder, 2018).

Dans cette alliance, se trouve un contrôle des matières premières et des processus de production qui altère les scénarios internes et les tactiques extérieures. En regardant vers un passé pas tellement lointain, on trouve un Amérique latine, la possibilité de donner plus de puissance à ses intérêts dans une région avec suffisamment de ressources naturelles, humaines et non humaines, et une zone géographique stratégique indispensable pour la gestion de leur manœuvre de relocalisation. Ces dernières années, le nearshoring revient à la surface comme une possibilité économique pour attirer des investissements en particulier d’entreprises nord-américaines intéressées par le déplacement et, la réinstallation de ses usines en territoire latino-américain, notamment parce que la Banque interaméricaine de développement estime qu'elle ajouterait 78 milliards de dollars par an aux exportations de biens et de services à court et à moyen terme (Banque interaméricaine de développement, 2022) et que l'on entend en arrière-plan que les États-Unis pourraient repenser la politique et l'économie de la région.

La possibilité d'une expansion des capitaux dans la région s'exprime comme une possibilité de réorganisation et de contrôle des chaînes de valeur proche, de leurs frontières qui dépasse la dimension économique. Par conséquent, de nouvel ordre corporatif prend une dimension géopolitique à partir de l'intention d'intégrer et de regrouper des blocs de pays avec des valeurs stimulée par la Maison-Blanche. Maintenant, dans un scénario mondial de commotion guerrière et de différends politiques exacerbés dans le monde entier, les États-Unis instituent une politique « d'amitié » qui conjugue l’idiosyncrasie politique et culturelle nord-américaine soutenue par les principes de la démocratie libérale comme axe transversal de ses relations économiques.

Des pays « amis », maintenant intégrés dans une dynamique de friendshoring –comme dit l'ancienne présidente de la réserve fédérale, Jeannette, Yellen– . Cela cherche à aller plus loin que la restructuration économique des États-Unis et que l'injection d'investissements dans de nouveaux territoires en proposant un regroupement de blocs stratégiques qui contrecarre l'avancée dirigée par la Chine. En cherchant des alliés politiques et économiques, les yeux des États-Unis regardent vers l'Amérique latine comme vers une scène centrale de fabrication mondiale mais aussi comme un territoire potentiel pour soutenir la défense de ses « valeurs démocratiques » et sa sécurité nationale

Par conséquent, la réorganisation de la production en tant que stratégie logistique ou stratégie de réduction des coûts des grandes corporations étasuniennes soutenues par l'État ont en arrière-fond la tentative d'un déploiement géopolitique de contrôle et d'alignement de la région. Ainsi, le nouveau renforcement du lien des entreprises avec l'État nord-américain destiné à stimuler des projets montre, dans le domaine interne, une espèce de souvenirs hamiltonien de simulation de l'industrie grâce au financement de l'État et dans le domaine extérieur, les prétentions géopolitiques de l'unité État–corporation à la recherche d'expansion et de rentabilité qui assure une position stratégique avantageuse et une capacité de contrôle et de domination sur la scène mondiale en litige.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/15/pensamiento-critico-la-geopolitica-de-las-corporaciones/

URL, de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/02/amerique-latine-la-geopolitique-des-corporations.html