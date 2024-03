Amérique-latine : L'Alba–TCP, rejette les accusations de la chef du Commandement Sud

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le secrétaire exécutif de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique–Traité de Commerce des Peuples (Alba–TCP) Jorge Arreaza, a rejeté mercredi les accusations de la chef du Commandement Sud des États-Unis, Laura J. Richardson, contre les pays du bloc.

Après qu’elle ait qualifié le Venezuela, Cuba et le Nicaragua de pays qui soutiennent de soi-disant « activités malignes dans la région », Arreaza a rejeté sur le réseau social X « en tant que secrétaire exécutif de l'Alba–TCP, le cynisme, l'arrogance et le mépris de cette « chef militaire » des États-Unis. Rien n’a contribué plus à la déstabilisation des processus démocratiques dans la région que l'ingérence permanente et belliqueuse de Washington, » a-t-il écrit.

Il a indiqué qu’à la porte-parole du Commandement au Sud, « il ne suffit pas d'avouer qu’ils cherchent à voler les ressources naturelles de nos pays, pour qualifier et menacer maintenant les Gouvernements de l'Alliance Bolivarienne. »

Arreaza a affirmé que Richardson, comme tous ses prédécesseurs, échouera dans ses intentions expansionnistes de domination des peuples souverains d’Amérique-latine et des Caraïbes.

Richardson a fait ces déclarations le 19 mars à Washington, lors d'une réunion avec « des experts internationaux ». Dans ce contexte, elle a accusé en particulier le Nicaragua, membre de l'Alba, de soutenir « des activités malignes » dans la région.

Dans une présentation à l’Atlantic Council, la militaire étasunienne a indiqué que le rapprochement de la Chine avec les pays d’Amérique-latine et des Caraïbes la préoccupe également. Les relations entre le pays asiatique et la région sont considérées par Richardson comme un acte « de défi » envers les États-Unis.

D'autre part, la chef du Commandement Sud a aussi déclaré que bien que son pays ait de bonnes relations avec l'Argentine, elle considère le programme spatial chinois qui se développe dans ce pays comme un danger est une menace.

(Avec des informations de l’Alba–TCP)

