Amérique latine : La CELAC est notre chemin, le chemin des Libérateurs

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, a approuvé la création d'un secrétariat général de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) et avec un système qui gère un ordre du jour propre aux thèmes concernant la région.

« Notre organisation doit avoir un secrétariat général générale qui nous représente tous, », a dit le président en indiquant que la CELAC avait assez de maturité pour choisir son propre chemin. «Seize ans sur ce chemin qui a été repris. C'est le chemin des libérateurs, le chemin de l'union de notre Amérique », a-t-il rappelé.

C'est pourquoi le chef de l'État demandé à l'organisme de créer « un ordre du jour présidentiel de haut niveau, une méthode de consultation et de décision en temps réel qui nous garde interconnectés et en communication, » ce pourquoi il a recommandé de créer un agenda de consultation permanente avec une structure robuste qui permettent d'agir pour résoudre les problèmes régionaux correctement.

« Ce ne doit pas être un ordre du jour de plus, ce doit être un ordre du jour central, avec une capacité d'action sur les grands problèmes, le changement climatique, la paix, le commerce inter-régional, » a déclaré le président.

Il a réfléchi sur le fait que si, au moment de pandémie du Covid–19, la région avait eu un système organisé à partir d'un organisme comme la CELAC, la situation de la région aurait été gérée de façon plus efficace.

Une région libre de sanctions

Le président Maduro a fait un bilan des dégâts causés par les mesures coercitives unilatérales contre le Venezuela depuis leur mise en place en tant que façon de faire pression sur le pays pour favoriser un changement anticonstitutionnel de Gouvernement.

« On a appliqué 930 mesures coercitives unilatérales. Des sanctions criminelles contre l'économie et contre le peuple. Nous avons eu un consensus quasi unanime en faveur de la levée du blocus de notre sœur Cuba, mais l'empire des États-Unis, ce qu'il a fait, c'est de renforcer sa position, » a dit le chef de l’État.

Il a ajouté que les sanctions « nous ont fait baisser les revenus du Venezuela de 99 %. Ils veulent obtenir le changement de régime par la voie des pressions. »

Il a rappelé le vol sur un aéroport argentin de l'avion vénézuélien qui se consacrait à apporter une aide humanitaire à des nations sœurs et qui a été « dépecé et exhibé à la presse dans un acte de vengeance contre le Venezuela. » Il a aussi annoncé que, dans le cas de l'entreprise vénézuélienne CITGO qui appartient au Venezuela et dont les bénéfices reposent dans des banques étasuniennes « on a appris que, dans les prochaines semaines, elle va aussi être démantelée et remise à des patrons étasuniens. »

À cause de tout cela, le président a proposé devant la CELAC que, de la même façon que la région a été déclarée territoire de paix « elle doit aussi être un territoire libre de sanctions, libre d'ingérence étrangère. »

La CELAC invitée aux élections au Venezuela.

Le président Maduro a dit que, malgré toute la campagne médiatique contre le Venezuela, cette année, il y aura des élections présidentielles : « Cette année, le Venezuela va avoir sa 31e élection en 25 ans. Je pense que le Venezuela a l’un des indices le plus haut de réalisation d'élection dans la région et dans le monde, » a-t-il dit.

Il a ajouté que le Venezuela se prépare à des élections fiables et transparentes, raison pour laquelle il a invité une commission d'expert de la CELAC à se rendre dans le pays en tant qu'invité électoraux : « Je demande à la CELAC de préparer une commission spécialisée pour qu’elle se rende à nos élections, », et il a également invité une commission des Nations unies.

Il a souligné que « 43 mouvements politiques ont signé un accord électoral » qui fixe les bases des garanties totales pour un processus électoral fiable. « Nous l'appelons l'Accord Large de Caracas, il réunit les accords du Mexique et des Barbades, » signés antérieurement entre le Gouvernement et différents agents de l'opposition vénézuélienne.

La CELAC dans le monde multipolaire

Le président Maduro a manifesté son soutien au consensus concernant les prochaines présidences tournantes de la CELAC, celle du Honduras avec Xiomara Castro et celle de la Colombie avec Gustavo Pétro.

Il a appelé ces responsables à orienter l'organisme régional vers un rôle plus actif dans le monde multipolaire qui est en train de se former en opposition à l'hégémonie dominante que proposent encore les puissances occidentales.

« La CELAC a eu un nom dans le monde et je pense que nous sommes en condition pour bâtir des relations avec le nouveau monde qui est en train de naître. Nous, nous devons renforcer les relations avec la Chine, avec l'Inde, avec les BRICS+, » a déclaré le président.

Il a ajouté que les BRICS sont aujourd'hui une issue aux actions hégémoniques imposées pendant presque 600 ans aux pays de notre région.

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/03/maduro-la-celac-es-nuestro-camino-el-camino-de-los-libertadores/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/03/amerique-latine-la-celac-est-notre-chemin-le-chemin-des-liberateurs.html